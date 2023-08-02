Cebinde Ziraat Bankası kartı olan yaşadı! Tek SMS ile 500 TL yüklenecek

Ziraat Bankası, müşterilerine unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatmak için özel bir kampanya başlattı: Tatil Sepeti Kampanyası! Bu muhteşem fırsatla, banka kartı ve kredi kartı kullanıcıları 500 TL'ye kadar hediye bankkart lira kazanma şansı elde ediyor.

Kampanya kapsamında, 10.000 TL ile 19.000 TL arasında yapılacak taksitli alışverişlerde 500 TL, 20.000 TL ve üzeri peşin alışverişlerde ise tam 1000 TL bankkart lira hediye verilecek. Tatil planlarınızı gerçekleştirirken, ekstra bir bütçeye sahip olmanın tadını çıkarabilirsiniz.

Kampanyaya katılmak oldukça kolay! Ziraat Bankası müşterileri, bankkart mobil uygulaması, SMS kanalları veya banka.com.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Ancak unutmayın, son başvuru tarihi 31 Ağustos'tur, bu tarihi kaçırmayın!

Haydi, Tatil Sepeti Kampanyası ile tatil hayallerinize adım atın! Ziraat Bankası'nın bu özel fırsatı sayesinde alışverişlerinizle birlikte kazandığınız bankkart liralar, 7 Eylül 2023 tarihine kadar müşteri hesaplarınıza yüklenecek ve hayal ettiğiniz tatilin kapısını aralayacaktır.

Unutulmaz anılarla dolu bir tatil için Ziraat Bankası'ndan bu eşsiz fırsatı kaçırmayın! Hayatınıza renk katacak Tatil Sepeti Kampanyası ile unutulmaz bir tatilin keyfini çıkarın!Ziraat Bankası, müşterilerine özel olarak Tatil Sepeti Kampanyası'nı duyurdu! Bu kampanya sayesinde banka kartı ve kredi kartı kullanıcıları alışveriş yaparak bankkart lira kazanma fırsatıyla buluşuyor. Kampanyaya katılmak oldukça basit ve müşteriler bankkart mobil uygulaması, SMS kanalları veya banka.com.tr üzerinden başvurularını yapabilirler. Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos olarak belirlendi, bu tarihe kadar fırsatı kaçırmayın!

Sımsıcak bir tatil planı yapmanın tam zamanı! Ziraat Bankası'nın Tatil Sepeti Kampanyası, alışveriş tutkunları ve tatil severler için inanılmaz fırsatlar sunuyor! Detaylar oldukça cazip; 10.000 TL ile 19.000 TL arasında yapılacak alışverişlerde taksitli ödemelerde 500 TL, 20.000 TL ve üzeri peşin ödemelerde tam 1000 TL bankkart lira hediye sizleri bekliyor. Tatil planlarınızı renklendirecek bu harika fırsatlar için müşterilerin bankart POS cihazlarından alışveriş yapmaları yeterli olacak.

Bankkart lira hediyelerine kavuşmak da oldukça kolay. Sadece bir defa kampanyaya katılmak, size bu muhteşem hediyelerden birini kazandırabilir. Üstelik her müşteri en fazla 1000 TL bankkart lira kazanma şansına sahip! Tatil Sepeti Kampanyası kapsamında yapacağınız harcamalar sonucunda kazandığınız bankkart liralar, 7 Eylül 2023 tarihine kadar hesabınıza yüklenecek ve bu tarihten sonra kullanılmayan liralar geri alınacak.

Ziraat Bankası'nın Tatil Sepeti Kampanyası, müşterilerine unutulmaz bir tatil keyfi yaşatmak için muhteşem bir fırsat sunuyor. Harika alışverişler ve bankkart lira hediyeleriyle, hayalini kurduğunuz tatil planını gerçeğe dönüştürme şansı sizin elinizde! Şimdi harekete geçme vakti; keyifli bir tatil için Tatil Sepeti Kampanyası'na katılın ve anılarınızı şimdiden şenlendirmeye başlayın!

Ancak unutulmamalıdır ki, Tatil Sepeti Kampanyası bazı durumları kapsam dışı bırakmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı turlar ile yurt dışı uçak biletleri kampanyaya dahil değildir. Ayrıca Bank Kart Business, Bank Kart Başak ve ücretsiz banka ve banka kartlarıyla yapılan harcamalar da kampanyaya dahil edilmemektedir. Bu detayları göz önünde bulundurarak, hayalinizdeki tatilinizi planlayabilir ve Tatil Sepeti Kampanyası'nın keyfini çıkarabilirsiniz!

Müşterilerin dikkat etmesi gereken önemli hususlar arasında, kampanyanın belirli türdeki tatil harcamalarını kapsamadığı ve özel banka kartlarıyla yapılan harcamaların kampanya dışında olduğu bilgileri bulunmaktadır. Ayrıca, yapılan iptal veya iadeler sonrasında bankkart lira tutarlarının geri alınacağı ve yeterli miktarın banka kumbarasında bulunmaması durumunda borç olarak özetlere yansıtılacağı hususları da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bilgilerle kampanyadan en iyi şekilde yararlanmak ve tatil keyfini yaşamak mümkündür.

Tatil Sepeti Kampanyası, Ziraat Bankası'nın müşterilerine sunmuş olduğu harika bir fırsatla tatil planları yapanları sevindiriyor. Harika alışverişler ve bankkart lira hediyeleriyle desteklenen bu kampanya, unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, kampanyanın bazı durumları kapsam dışı bırakmasıdır. Yurt içi ve yurt dışı turlar ile yurt dışı uçak biletleri ve belirli banka kartlarıyla yapılan harcamalar kampanyaya dahil değildir. Tatil Sepeti Kampanyası ile hayallerinizdeki tatil planınızı gerçekleştirebilir, keyifli bir tatilin tadını çıkarabilirsiniz. Bu özel fırsattan yararlanmak için Ziraat Bankası'nın kampanya detaylarına göz atmanız ve bankart POS cihazlarından alışveriş yapmanız yeterli olacaktır. Tatilinizi renklendirmek ve harika anılar biriktirmek için şimdi Tatil Sepeti Kampanyası'na katılabilirsiniz!