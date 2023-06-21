Cebinde Ziraat Bankkart'ı olanlar yaşadı! Elini çabuk tutan 2500 TL kazanacak: Tek işlem gerekiyor

Ziraat Bankası, tatil dönemi için müşterilerine özel bir kampanya sunmaktadır. Bu kampanya kapsamında, Bankkart ile TatilBudur'dan yapılan alışverişlere göre farklı tutarlarda Bankkart Lira hediye edilecektir. Özel tatil alışverişlerinde avantaj sağlayan bu kampanya, müşterilere keyifli bir tatil deneyimi sunmayı amaçlamaktadır.

Kampanya detaylarına göre, 12.500 ₺ ile 17.499 ₺ arasında yapılacak alışverişlerde 1.000 ₺, 17.500 ₺ ile 24.999 ₺ arasında yapılacak alışverişlerde 1.750 ₺ ve 25.000 ₺ ve üzeri alışverişlerde ise 2.500 ₺ Bankkart Lira hediye edilecektir. Bu şekilde, müşteriler istedikleri tatil harcamalarında ek bir avantaj elde edebileceklerdir.

Ziraat Bankası'nın sunmuş olduğu bu özel kampanya, müşterilerine tatil alışverişlerinde ekonomik bir destek sağlamayı hedeflemektedir. Müşteriler, Bankkart ile yapacakları tatil alışverişlerinde hediye edilen Bankkart Lira tutarını farklı harcamalarında kullanabileceklerdir. Böylece, tatil bütçelerini daha etkin bir şekilde yönetebilecek ve tatilden maksimum verim elde edebileceklerdir.

ZİRAAT BANKASI KAMPANYASI DETAYLARI NELER?





Ziraat Bankası, tatil dönemi için müşterilerine özel bir kampanya sunmaktadır. Bu kampanya, 1-21 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerlidir ve Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya SMS yoluyla katılım sağlanabilir. Katılım sağlayan müşterilere belirli alışveriş tutarlarına göre Bankkart Lira hediye edilecektir.

Bankkart Liralar, 30 Haziran 2023 tarihinde yüklenecek ve 7 Ağustos 2023 tarihine kadar kullanılabilecektir. Ancak kullanılmayan Bankkart Liralar, 8 Ağustos 2023 tarihinde geri alınacaktır. Kampanyadan yararlanabilmek için asıl kart sahibinin katılım sağlaması gerekmektedir. Katılım sağlamayan müşteriler kampanyadan faydalanamayacaktır.

Alışverişlerin Bankkart POS cihazlarından yapılması gerekmektedir. Kampanya bireysel kartlar için geçerlidir ve her müşteri kampanyadan yalnızca bir kez ödül kazanabilir. Kampanyaya, Bankkart Başak, Bankkart Business ve Ücretsiz Bankkart ile yapılan işlemler ile ön provizyon işlemleri dahil değildir. Ayrıca, uçak bileti alımları da kampanya kapsamına dahil edilmemektedir.