Çeyizci hanımların BİM'de nöbet günü geldi! Airfryer'dan, mikrofalga fırına görülmemiş indirim!

BİM uygun fiyatlı ürünleri raflarına dizerken vatandaşların ilgisini toplamaya devam ediyor. Mikrodalga fırın, robot, vakum makinesi, cam renkli su bardağı, bıçak çeşitleri, cam çerezlikler ve daha birçok ürünün haberi geldi. İşte BİM 4 Ağustos indirimli ürünlerin listesi...

BİM 4 AĞUSTOS 2023 KATALOĞU



