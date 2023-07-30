Çeyizci hanımların BİM'de nöbet günü geldi! Airfryer'dan, mikrofalga fırına görülmemiş indirim!
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Sevilen market zincirlerinden olan BİM bu hafta çeyiz dizen genç kızların gözdesi haline geldi. Ağustos ayının ilk günlerinde BİM'de raflarını dizmeye başladı. İşte 4 Ağustos 2023 BİM aktüel kataloğu haberimizde.
BİM uygun fiyatlı ürünleri raflarına dizerken vatandaşların ilgisini toplamaya devam ediyor. Mikrodalga fırın, robot, vakum makinesi, cam renkli su bardağı, bıçak çeşitleri, cam çerezlikler ve daha birçok ürünün haberi geldi. İşte BİM 4 Ağustos indirimli ürünlerin listesi...
BİM 4 AĞUSTOS 2023 KATALOĞU
Aktüel