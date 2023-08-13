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Çeyizin tüm ihtiyaçları A101'e ucuza geliyor! Hanımları izdihama sokan fiyat listesi ortaya çıktı

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Çeyizin tüm ihtiyaçları A101'e ucuza geliyor! Hanımları izdihama sokan fiyat listesi ortaya çıktı
Çeyiz alışverişi yapanlara müjde A101 Marketlerden geldi. Birçok üründe indirim geldi! Tüm detaylar haberimizde.

Son dönemlerde fiyatların giderek artmasıyla vatandaşın indirim arayışı da hız kazandı. Peki A101 Marketlerde hangi ürünler indirimli olarak satılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇEYİZCİLERE A101 MÜJDESİ

Çeyiz alışverişi yapacak kişiler internet üzerinden daha uygun fiyatları araştırmaya devam ediyor. A101 Marketlerde bu hafta birçok farklı üründe indirimi başlattı. 30 parça çatal bıçak takımı 990 TL, Paşabahçe marka 6'lı kase 69.90 TL, 32'li tuvalet kağıdı 99 TL'den satılacak. 

çeyizcilere a101 müjdesi

Çeyiz hazırlığı içinde olan insanlara ilaç gibi gelen bu indirim 10 Ağustos tarihinden itibaren marketlerde geliyor. Marketlerde cam mataralar, akıllı televizyonlar, deniz şortları gibi birçok farklı kategoride indirimli ürünler müşterilerle paylaşılacak. 

Aktüel
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