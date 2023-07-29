Çok aranan elektronik ürünler en ucuza ŞOK'a geliyor! Tarihi not edin, stoklar bitmeden yetişin!
En çok tercih edilen marketlerden olan ŞOK uygun fiyatlı oluşuyla müşterinin kalbini çalıyor. Bu hafta için özel olarak hazırlanan aktüel ürünlerin kataloğu yayınlandı. Uzun zamandır beklenen bu kampanyayla beraber İphone 15 geleceği duyuruldu. Birbirinden değerli ürünler kaçırılmayacak fırsatlarla ŞOK marketlerinde yerini aldı. İşte o ürünler...
ŞOK BU HAFTA ÜRÜNLERİ
Yui M11 5'i 1 Arada Otomatik Doğrama ve Rende Makinesi 899 TL
Yui Elektrikli Gıda Paketleme ve Vakum Makinesi 349 TL
Sinbo SCO-5056 Dijital Yağsız Fritöz 1.599 TL
Airfryer Izgara Teli 129 TL
Airfryer Yağ Spreyi 19,95 TL
Airfryer Pişirme Kağıdı 44,95 TL
Silikon Maşa 34,95 TL
Silikon Spatula 16,95 TL
Evoks Ahşap Saplı Soyacak 16,95 TL
Evoks Ahşap Saplı Servis Seti 22,95 TL
Ahşap 5 Katlı Raf 249 TL
Ahşap Ayakkabılık 99,95 TL
3 Kişilik Salıncak 1.199 TL
Elit Rattan Desenli Masa 449 TL
Rattan Desenli Büyük Tabure 34,95 TL
Rattan Desenli Masa 449 TL
Rattan Desenli Kollu Sandalye 99,95 TL
Tekerlekli Pazar Arabası 119 TL
Kare Manda Hasır Sepet 109 TL
Dikdörtgen Manda Hasır Sepet 129 TL
Oval Manda Hasır Sepet 119 TL
Amerikan Hasır Nihale 32,95 TL
Jüt Saçaklı Kırlent Kılıfı 59,95 TL
Kadın Düğmeli Pijama Takımı 149 TL
Kadın Örgü Bant Terlik 79,95 TL
Visco Dolgulu Yastık 99,95 TL
Çift Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 99,95 TL
Tek Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 79,95 TL
Pilsan Eagle Bisiklet 249 TL
Barbie Oyun Havuz Seti 299 TL
Hot Wheels Mega Ralli / Meydan Okuma Seti 299 TL
Hot Wheels Araba Seti 5'li 179 TL
Melisa Bebek ve Yıkama Seti 99,95 TL
Xiaomi Ninebot D38E Elektrikli Scooter 12.799 TL
Awox 4K Ultra HD 50' 127 Ekran Smart LED TV 6.899 TL
Neutron Ayarlanabilir İpli ve Toplu Akıllı Atlama İpi 509 TL
Neutron Kalori Ölçebilen Akıllı Mutfak Hassas Tartı 399 TL
Neutron Yağ Fonksiyonlu Akıllı Bluetooth Baskül 399 TL
Neutron Şarjlı Tüy Toplayıcı 249 TL
Neutron Kameralı Uzaktan Kontrollü İnteraktif Pet
Mama Oyuncağı 1.949 TL
Neutron Ses Kontrollü 7 L Kapasiteli Evcil Hayvan
Akıllı Mama Kabı 2.549 TL
Neutron Kameralı ve Ses Kontrollü 7 L Kapasiteli Evcil
Hayvan Akıllı Mama Kabı 3.199 TL