Çok aranan elektronik ürünler en ucuza ŞOK'a geliyor! Tarihi not edin, stoklar bitmeden yetişin!

En çok tercih edilen marketlerden olan ŞOK uygun fiyatlı oluşuyla müşterinin kalbini çalıyor. Bu hafta için özel olarak hazırlanan aktüel ürünlerin kataloğu yayınlandı. Uzun zamandır beklenen bu kampanyayla beraber İphone 15 geleceği duyuruldu. Birbirinden değerli ürünler kaçırılmayacak fırsatlarla ŞOK marketlerinde yerini aldı. İşte o ürünler...

ŞOK BU HAFTA ÜRÜNLERİ

Yui M11 5'i 1 Arada Otomatik Doğrama ve Rende Makinesi 899 TL

Yui Elektrikli Gıda Paketleme ve Vakum Makinesi 349 TL

Sinbo SCO-5056 Dijital Yağsız Fritöz 1.599 TL

Airfryer Izgara Teli 129 TL

Airfryer Yağ Spreyi 19,95 TL

Airfryer Pişirme Kağıdı 44,95 TL

Silikon Maşa 34,95 TL





Silikon Spatula 16,95 TL

Evoks Ahşap Saplı Soyacak 16,95 TL

Evoks Ahşap Saplı Servis Seti 22,95 TL

Ahşap 5 Katlı Raf 249 TL

Ahşap Ayakkabılık 99,95 TL

3 Kişilik Salıncak 1.199 TL

Elit Rattan Desenli Masa 449 TL

Rattan Desenli Büyük Tabure 34,95 TL

Rattan Desenli Masa 449 TL

Rattan Desenli Kollu Sandalye 99,95 TL

Tekerlekli Pazar Arabası 119 TL

Kare Manda Hasır Sepet 109 TL

Dikdörtgen Manda Hasır Sepet 129 TL

Oval Manda Hasır Sepet 119 TL

Amerikan Hasır Nihale 32,95 TL

Jüt Saçaklı Kırlent Kılıfı 59,95 TL

Kadın Düğmeli Pijama Takımı 149 TL

Kadın Örgü Bant Terlik 79,95 TL

Visco Dolgulu Yastık 99,95 TL

Çift Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 99,95 TL

Tek Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 79,95 TL

Pilsan Eagle Bisiklet 249 TL

Barbie Oyun Havuz Seti 299 TL

Hot Wheels Mega Ralli / Meydan Okuma Seti 299 TL

Hot Wheels Araba Seti 5'li 179 TL

Melisa Bebek ve Yıkama Seti 99,95 TL

Xiaomi Ninebot D38E Elektrikli Scooter 12.799 TL

Awox 4K Ultra HD 50' 127 Ekran Smart LED TV 6.899 TL

Neutron Ayarlanabilir İpli ve Toplu Akıllı Atlama İpi 509 TL

Neutron Kalori Ölçebilen Akıllı Mutfak Hassas Tartı 399 TL

Neutron Yağ Fonksiyonlu Akıllı Bluetooth Baskül 399 TL

Neutron Şarjlı Tüy Toplayıcı 249 TL

Neutron Kameralı Uzaktan Kontrollü İnteraktif Pet

Mama Oyuncağı 1.949 TL

Neutron Ses Kontrollü 7 L Kapasiteli Evcil Hayvan

Akıllı Mama Kabı 2.549 TL

Neutron Kameralı ve Ses Kontrollü 7 L Kapasiteli Evcil

Hayvan Akıllı Mama Kabı 3.199 TL