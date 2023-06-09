Cuma günü BİM'e giden ucuz fiyata sepeti dolduracak! Kilosu 52,50 TL'den satılacak: Yetişen alır
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BİM, 6 ve 9 Haziran tarihleri arasında geniş bir ürün yelpazesinde indirim yapacağını duyurdu. Özellikle güneş kremleri üzerinde büyük bir indirim yapacak olan BİM, yaz mevsimine hazırlık yapacak müşterilere cazip fırsatlar sunacak. Ayrıntılar haberimizde...
BİM, müşterilerine bir dizi indirim fırsatı sunmak için 6-9 Haziran tarihleri arasında özel kampanyalar düzenleyeceğini duyurdu. Özellikle güneş kremlerinde büyük bir indirim yapılacağı belirtilirken, yaz aylarına hazırlık yapmak isteyen tüketicilere yönelik çeşitli ürünlerin de satışa sunulacağı bildirildi.
BİM'in 9 Haziran'a kadar devam edecek kampanyaları kapsamında sunulacak diğer ürünler şunlardır:
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