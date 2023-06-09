Cuma günü BİM'e giden ucuz fiyata sepeti dolduracak! Kilosu 52,50 TL'den satılacak: Yetişen alır

BİM, müşterilerine bir dizi indirim fırsatı sunmak için 6-9 Haziran tarihleri arasında özel kampanyalar düzenleyeceğini duyurdu. Özellikle güneş kremlerinde büyük bir indirim yapılacağı belirtilirken, yaz aylarına hazırlık yapmak isteyen tüketicilere yönelik çeşitli ürünlerin de satışa sunulacağı bildirildi.

BİM'in 9 Haziran'a kadar devam edecek kampanyaları kapsamında sunulacak diğer ürünler şunlardır:

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