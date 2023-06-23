Cüzdanında bu karttan olan parayı kaptı! 2000 TL para iadesi başlıyor: Hemen başvurun

TEB bankası, müşterilerine özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında TEB bankasının kart sahiplerine tam 2.000 TL karşılıksız olarak hesaplarına yatırılacak. Müşteriler bu avantajdan yararlanabilecekler. Kampanya ile ilgili detaylar için aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. İşte detaylar...





TEB BANKASI MÜŞTERİLERİ İÇİN ÖZEL KAMPANYA

TEB bankası, müşterilerine ekonomik sıkıntılarla başa çıkmaları için destek sağlamaya devam ediyor. Son kampanyasıyla müşterilerine 2.000 TL hediye çeki fırsatı sunuyor. Bu kampanya, TEB mobil bankacılığı üzerinden başvuru yapılarak kullanılabiliyor. Ancak kampanyadan yararlanmak için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor.

TEB bankasının başlattığı kampanya, nakit alım gücü azalan müşterilere destek olmayı hedefliyor. Gıda, giyim, akaryakıt gibi temel ihtiyaçların maliyetlerinin artmasıyla birlikte insanlar bütçelerini dengelemekte zorlanıyor. Bu nedenle müşteriler, bankaların ve marketlerin kampanyalarını yakından takip etmeye başladı. TEB bankası da bu farkındalıkla müşterilerine yardımcı olmak için yeni bir kampanya düzenledi. İşte ayrıntılar...





CEPTETEB aracılığıyla gerçekleştirilen kampanya, otomatik fatura talimatı oluşturan müşterilere ve arkadaşlarını TEB'e davet eden müşterilere özel olarak 2.000 TL'ye kadar nakit fırsatı sunuyor. TEB bankası, müşterilerine sürekli avantajlar sağlama konusunda durmak bilmiyor.

TEB bankasının mobil bankacılık ile gerçekleştirdiği kampanyalar sayesinde müşteriler, 2.000 TL'lik bir fırsata ulaşabiliyor. Kampanya katılım süresi 30 Haziran 2023 olarak belirlendi. Müşterilerin kendilerine özel davet kodunu kullanmaları oldukça önemlidir.

Davet kodunu kullanarak CEPTETEB müşterisi olmayan yakınlarını davet eden müşteriler, 2.000 TL değerinde Migros Hediye Çeki kazanıyor. Bu çekle, 2.000 TL'ye kadar ücretsiz alışveriş yapma imkanına sahip oluyorlar. Kampanyadan yararlanmak için https://www.cepteteb.com.tr adresindeki müşteri olma formunun doldurulması gerekmektedir. Ardından CEPTETEB Mobil uygulaması indirilerek "Davet Kodu" alınabilir.

TEB bankası, müşterilerine sunulan bu kampanyalarla finansal destek sağlamaya devam ediyor. İhtiyaçlarını karşılamakta zorlanan müşteriler, bu fırsatları değerlendirerek ekonomik açıdan rahatlama sağlayabilirler.