Cüzdanında bu karttan taşıyanlar hemen baksın! 600 TL para iadesi kesinleşti: Tek işlem gerekiyor

Faturalarınızla ilgili müjdeli bir haberle karşınızdayım! Harika bir fırsatla Kuveyt Türk Bankası, özel bir otomatik fatura talimatı kampanyası düzenliyor. Bu heyecan verici kampanyaya katılan değerli müşterilerine 600 TL'ye kadar harcama iadesi sağlanacak.

Artık faturalarınızı ödeme konusunda endişelenmenize gerek yok. Kuveyt Türk Bankası'nın bu kampanyası sayesinde hayatınızı kolaylaştırabilir, harcamalarınızın bir kısmını geri alabilirsiniz. Otomatik fatura talimatıyla faturalarınız düzenli olarak ödenecek ve siz de bu süreci takip etmek zorunda kalmayacaksınız.

Bu fırsattan yararlanmak için elinizi çabuk tutun! Sadece kampanyaya katılmak ve faturalarınızı otomatik ödeme talimatıyla düzenlemek yeterli olacak. Böylece hem zaman kazanacak hem de 600 TL'ye kadar geri ödeme alabileceksiniz.

KAMPANYA DETAYLARI







Kuveyt Türk Bankası'nın 31 Ağustos'a kadar geçerli kampanyasıyla, 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren mobilden müşteri olanlar ve 31 Ağustos'a kadar yapacakları 200 TL ve üzeri ilk Sağlam Nakit Kart harcamasına 200 TL, her otomatik fatura talimatına 50 TL olmak üzere toplamda 200 TL, 200 TL ve üzeri ilk Sağlam Kart harcamasına ise 200 TL olmak üzere toplamda 600 TL'ye varan harcama iadesi kazanma şansı sunuluyor.

Kampanya detayları ve koşullarına göre, kazanılan hediyeler aktif olarak kullanılan nakit kart veya kredi kartına yüklenecek. Kampanyadan mobilden Kuveyt Türklü olan bireysel müşteriler yararlanabilecek ve katılım sayısı 30.000 kişi ile sınırlı.

Bu fırsatla faturalarınızı otomatik olarak ödeyerek harcama iadesi kazanabilirsiniz. Kampanya koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı sonlandırma hakkı Kuveyt Türk'ün.

