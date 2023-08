Dana kıyma 95 TL, şampuan 40 TL! TKK markette 2 güne özel bomba indirim başladı

Tarım Kredi Marketlerinde Büyük İndirim Fırsatı: Kaçırmamanız Gereken 3 Gün!

Ülkemizin tarım sektörüne destek sağlayan ve vatandaşlara ekonomik alışveriş imkanı sunan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yeni bir indirim kampanyasıyla gündeme geliyor. 2017 yılında faaliyetlerine başlayan ve kâr amacı gütmeyen anlayışıyla hizmet veren bu market zinciri, çiftçilerin üretimine katkı sağlamanın yanı sıra genel halkın da bütçelerini rahatlatmayı amaçlıyor.

Siz de ekonomik alışveriş yapmak ve kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla sahip olmak istiyorsanız, bu haberi dikkatle okumalısınız. Tarım Kredi Marketleri'nin Mayıs ayındaki indirim fırsatlarıyla ilgili detayları sizler için derledik.

Kâr Amacı Gütmeyen Anlayışla Hizmet Sunuyor

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, çiftçilerin tarımsal üretimine destek sağlamak amacıyla yola çıkmış ve aynı zamanda halkın da ekonomik alışveriş yapabilmesini hedefleyen bir proje olarak hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler sunarak vatandaşların bütçelerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Mayıs Ayına Özel İndirimlerle Dikkat Çekiyor

Tarım Kredi Marketleri, her zaman olduğu gibi bu Mayıs ayında da avantajlı fiyatlarıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Özellikle tarım ürünlerinin yanı sıra genel ihtiyaç maddelerinde de indirimler sunan bu marketler zinciri, 3 günlük özel bir indirim kampanyasıyla müşterilerine sesleniyor.

Sadece 3 Gün Sürecek Özel Kampanya

Tarım Kredi Marketleri, sınırlı bir süre için geçerli olacak olan bu özel kampanya ile tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. Üç gün boyunca geçerli olacak olan indirimler sayesinde, ihtiyaçlarınızı ekonomik bir şekilde karşılayabilirsiniz. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin bu fırsatını kaçırmamanızı öneriyoruz.

Çiftçilere ve vatandaşlara destek olan bu anlamlı proje sayesinde, hem üretimde hem de tüketimde ekonomik bir denge sağlanmayı hedefliyor. Tarım Kredi Marketleri'nin indirimli ürünleriyle avantajlı alışverişin tadını çıkarabilirsiniz. Unutmayın, fırsatlar sınırlı bir süre için geçerli olacak!

Tarım Kredi Marketleri 45. Yılını Coşkuyla Kutluyor: 3 Gün Boyunca Devam Ediyor!

Türkiye'nin sektöründe öncü olan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 45. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 2017 yılında çiftçilere ve tüm vatandaşlara yönelik ekonomik ve kaliteli alışveriş imkanı sunmak amacıyla faaliyete geçen bu market zinciri, çiftçinin emeğini desteklemeyi misyon edinmiş bir şekilde hizmet veriyor.

45 yıllık bir geçmişe sahip olan Tarım Kredi Marketleri, Türkiye'nin dört bir yanında tarım ve gıda ürünlerini en hesaplı şekilde tüketiciye sunma ilkesiyle yola çıkmıştır. Aynı zamanda, çiftçilerin üretimine destek olmayı amaçlayan projeleriyle de bilinmektedir. Bu özel yıl dönümünde, Tarım Kredi Marketleri bir kez daha çiftçi dostu anlayışını ve halkın ekonomisine katkısını gözler önüne seriyor.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 45. yıl kutlamaları kapsamında başlattığı özel indirim kampanyası büyük bir ilgi görüyor. 3 gün boyunca sürecek olan bu kampanya, çiftçiler ve vatandaşlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Bu özel dönemde, en kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlarla temin etmek mümkün olacak.

45 yıllık deneyimi ve çiftçi dostu yaklaşımıyla Tarım Kredi Marketleri, Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine hizmet sunmayı sürdürüyor. Kaliteli ürünler, ekonomik fiyatlar ve çiftçilere destek anlayışıyla, Tarım Kredi Marketleri 45 yılı aşkın bir süredir Türk halkına hizmet vermenin gururunu yaşıyor.

Tarım Kredi Marketleri'nde 3 Gün Sürecek Özel Fırsatlar!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, kaliteli ürünleri hesaplı fiyatlarla sunmaya devam ediyor. Sadece 3 gün sürecek özel kampanya ile pek çok ürün avantajlı fiyatlarla tüketicilere sunulacak. İşte bu fırsat döneminde bulabileceğiniz bazı ürünler:

Restorex Şampuan: Saç bakımının vazgeçilmezi Restorex şampuan, sadece 39.90 TL'ye Tarım Kredi Marketleri'nde sizleri bekliyor.

Parex Flowers Temizlik Bezi: Temizlikte etkili ve pratik kullanım sağlayan Parex Flowers temizlik bezi, 15.90 TL'lik özel fiyatıyla raflarda yerini alacak.

Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı (40 Rulo): Kaliteli ve konforlu kullanımıyla Familia Plus Natural tuvalet kağıdı, 40 rulo paketiyle 159.90 TL'ye sizleri bekliyor.

Elit Temizleyici Sprey: Ev temizliğinde kullanabileceğiniz etkili Elit temizleyici sprey, sadece 23.90 TL'lik özel fiyatıyla alışveriş listenize eklenebilir.

Elit Peçete: Masa başında veya pikniklerde kullanabileceğiniz Elit peçete, 12.90 TL'ye Tarım Kredi Marketleri'nde sizleri bekliyor.

Elit Güzellik Sabunu: Cilt bakımınıza destek olacak Elit güzellik sabunu, 15.90 TL'lik özel fiyatıyla raflarda yerini alacak.





Ayrıca, Tarım Kredi Marketleri'nde bulabileceğiniz diğer uygun fiyatlı ürünler:

- TK Derili But Pirzola: Lezzetli et seçenekleri arasında yer alan TK derili but pirzola, 88.90 TL'ye sizleri bekliyor.

- TK Dana Kıyma: Yemeklerinizde kullanabileceğiniz kaliteli TK dana kıyma, 95.90 TL'lik özel fiyatıyla alışveriş listenize eklenebilir.

- TK Dilimli Macar Salam: Kahvaltı sofralarınıza lezzet katacak TK dilimli macar salam, 10.90 TL'ye Tarım Kredi Marketleri'nde sizleri bekliyor.

Ayrıca, TK parmak sucuk, TK nar suyu, Koska külah, Koska kornet ve TK dondurma gibi birçok ürün de özel fiyatlarıyla Tarım Kredi Marketleri raflarında sizleri bekliyor. Bu özel kampanya dönemini kaçırmayarak, alışverişinizi hesaplı ve keyifli hale getirebilirsiniz.