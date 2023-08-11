Deterjanı biten Migros'a koşacak! 5 kilosu 99,5 TL'ye düştü, kapış kapış satılıyor

Migros'un yeni indirim kataloğu, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Rinso, Domestos ve Bingo gibi ürünlerde önemli fiyat düşüşleri sağlanıyor. Kampanya 16 Ağustos'a kadar devam edecek, maden suyundan elektrikli oda kokusuna kadar pek çok ürün indirimli olarak sunulacak. İşte detaylı indirimli ürünler listesi...