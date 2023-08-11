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Deterjanı biten Migros'a koşacak! 5 kilosu 99,5 TL'ye düştü, kapış kapış satılıyor

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Deterjanı biten Migros'a koşacak! 5 kilosu 99,5 TL'ye düştü, kapış kapış satılıyor
Migros'un yeni indirim kataloğu, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Rinso, Domestos ve Bingo gibi ürünlerde önemli fiyat düşüşleri sağlanıyor. Kampanya 16 Ağustos'a kadar devam edecek, maden suyundan elektrikli oda kokusuna kadar pek çok ürün indirimli olarak sunulacak. İşte detaylı indirimli ürünler listesi...

Migros, yeni indirim kataloğuyla birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. İçerisinde Rinso 99,50 TL'ye, Domestos 53,90 TL'ye ve Bingo sıvı bulaşık deterjanı 78,90 TL'ye düşen ürünler bulunuyor. 10 Ağustos Perşembe tarihine özel fiyat listesi dikkat çekiyor.

10 AĞUSTOS MİGROS İNDİRİMLERİ

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Migros'un indirim kampanyası 16 Ağustos'a kadar sürecek. Bu süre zarfında maden suyundan çikolatalı sosuna, mutfak ve banyo spreylerinden elektrikli oda kokularına kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli olarak sunulacak.

Aktüel
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