Dolabını yenilemek isteyen BİM'e koşacak! T-shirtler 59 TL'ye düştü: O tarihte büyük indirim başlıyor

BİM, yeni indirimli aktüel ürünler kataloğuyla müşterilere çeşitli fırsatlar sunuyor. 11 Ağustos 2023 tarihinde geçerli olan kampanyada çift kişilik nevresim seti 289 TL'ye, çift kişilik lastikli çarşaf 89 TL'ye ve vantilatör ise 399 TL'ye satılacak.

Bu indirimli fiyatlar, müşterilerin ev ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamalarına olanak sağlıyor. BİM'in aktüel ürünleri her hafta farklı avantajlarla sunması, alışveriş keyfini artırıyor. İşte detaylar...





BİM MARKETLERİN YENİ İNDİRİMLİ FİYATLAR LİSTESİ

11 Ağustos Cuma günü geçerli olacak olan fiyat listesi, özellikle ev tekstili ve ev elektroniği alışverişi yapmak isteyenler için cazip fırsatlar içeriyor. Çift kişilik nevresim seti ve lastikli çarşaf uygun fiyatlarıyla dikkat çekerken, vantilatör de yaz aylarında serinlemek isteyenler için tercih sebebi oluyor. İşte diğer ayrıntılar...





BİM, uygun fiyat politikasıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor ve geniş ürün yelpazesiyle tüketicilere kolaylık sağlıyor. 11 Ağustos tarihinde başlayacak olan indirimli fiyatlarla BİM şubeleri yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Tüketiciler, bu fırsatları kaçırmamak için kampanya tarihinde mağazalara akın edebilirler.

BİM, 11 Ağustos itibarıyla geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu kampanya kapsamında, birçok farklı üründe indirimler sunulacak. Masaüstü fanından kamp sandalyesine, meşrubat bardağından buharlı ütüye kadar çeşitli ürünlerde fiyat avantajları müşterilere sunulacak.

11 Ağustos 2023 Cuma günü, müşteriler BİM mağazalarında birbirinden cazip fırsatlarla karşılaşacaklar. Kampanyada hangi kategorilerdeki ürünlerin indirime gireceği ve ürünlerin fiyatlarına dair detaylar, aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor.

Bu fırsatlarla birlikte, masaüstü fanı arayanlar, yazın keyfini çıkarmak için kamp sandalyesi isteyenler, pratik bir buharlı ütü arayışında olanlar ve daha birçok ihtiyacı olan müşteri, BİM'in indirimli ürünlerinden yararlanma şansına sahip olacaklar.

BİM, her hafta düzenlediği aktüel ürünler kampanyalarıyla müşteri memnuniyetini artırıyor ve uygun fiyatlı alışveriş imkanı sağlıyor. Kampanya tarihindeki indirimli fiyatlar, müşterilerin taleplerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak belirleniyor.

11 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak bu kampanya, müşterilerin gözdesi olacak ve mağazalarda yoğun bir ilgiyle karşılaşması bekleniyor. Tüketiciler, aktüel ürünler kataloğundaki detayları takip ederek ihtiyaçlarına uygun ürünleri uygun fiyatlarla alma fırsatını kaçırmamak için kampanya tarihinde BİM mağazalarına akın edebilirler.