Elektronik ihtiyacı olan ŞOK'a koşacak! Tarihleri kaçırmayan fırsatlardan yararlanır

Eğer elektronik ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlara karşılamak istiyorsanız ŞOK Market kampanyasını kaçırmayın! Birçok yeni ürün geliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞOK MARKET KAMPANYALI ÜRÜNLER

ŞOK Market her hafta birçok farklı kategoride indirimli ürünlerini müşterilerine sunmaya devam ediyor. Market tarafından paylaşılan kataloğa göre bu hafta elektronik şöleni yaşanacak! İşte indirimli ürünler ve fiyatları;





-Asus ALFA AMD Ryzen 5500 FreeDos Gaming PC 22.499 TL,

-BETA Intel I3-12100FFreeDos Gaming PC 24.999 TL,

-GAMMA Intel I5-12400F FreeDos Gaming PC 30.849 TL,

-DELTA Intel I5-12400F FreeDos Gaming PC 34.799 TL,

-Asus EPSILON AMD Ryzen 5 7600 FreeDos -Gaming PC 40.999 TL,

-ETA Intel I5-12400F FreeDos Gaming PC 30.999 TL,

-Rog Keris RGB Optik Gaming Mouse 1.899 TL,

-TUF Gaming H3Kablosuz Oyuncu Kulaklık 2.199 TL,

-TUF Gaming K1Membrane RGB Gaming Klavye 1.299 TL,

-TUF Gaming VG249Q1A Monitör 4.799 TL,

-Vega Tek Kapaklı Dolap Victoria Ceviz 799 TL,

-Norm Geniş Kitaplık Victoria Ceviz 799 TL,

-Milas Yan Sehpa Victoria Ceviz 599 TL,

-Adel 3 Raflı Ayakkabılık Victoria Ceviz 1.199 TL,

-Bros TV Ünitesi Victoria Ceviz 849 TL,

-Vega Yüksek Raflı Dolap Victoria Ceviz 999 TL,

-Legon TV Ünitesi Victoria Ceviz 799 TL,

-Dia Tv Üst Raf Victoria Ceviz 249 TL.