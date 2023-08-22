Elektronik ihtiyacı olan ŞOK'a koşsun! Birçok üründe fiyatlar dibe çekildi

ŞOK Market her hafta müşterilerine indirimli ürünlerini sunmaya devam ediyor. Birçok ihtiyacınızı bu hafta marketlerden karşılayabileceksiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞOK MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER

ŞOK Market her hafta birçok farklı kategoride indirimli ürünlerini müşterilerine sunmaya devam ediyor. 23 Ağustos tarihli aktüel ürünler kataloğunda yok yok! İndirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde;





-Wiami Airfryer Yağsız Hava Fritözü 3.099 TL

-Wiami FX-10 Akıllı Robot Süpürge 7.199 TL

-Onemoon Airfryer Yağsız Fritöz 1.459 TL

-Reeder S19 Max Pro 128 GB Cep Telefonu 3.389 TL

-Cybersoul X3 Pro 350E Elektrikli Scooter 11.379 TL

-Reeder S19 Max 32 GB / 2 Dual New Edition Cep Telefonu 2.359 TL

-Omix Mixpods Pro X2101 BT Kulaklık 719 TL

-Tecno Pova 4 128 GB / 8 Dual Uranolith Cep Telefonu 6.889 TL

-Altus AL 370 Buzdolabı 12.499 TL

-Altus AL511 5 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.599 TL

-Haylou Akıllı Yağ Ölçer Baskül 399 TL