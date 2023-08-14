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Evinde ayçiçek yağı biten o markete akın edecek! 5 litresi 130 TL'ye düştü, kapış kapış satılıyor

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Evinde ayçiçek yağı biten o markete akın edecek! 5 litresi 130 TL'ye düştü, kapış kapış satılıyor
Yağ fiyatları giderek artarken marketlerin kampanyaları da epey dikkat çekiyor. Bu market dev kampanyasını başlattı! Tüm detaylar haberimizde.

Ayçiçek yağı fiyatları günden güne artmaya devam ederken vatandaşlar marketlerin kampanyalarını yakından takip ediyor. Peki hangi markette yağ fiyatları 130 TL'ye düştü? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ BAŞLADI

Migros Marketler tarafından yapılan son duyurulara göre vatandaşların cebini epey rahatlatacak büyük yağ indirimi başladı. Son dönemlerde ayçiçek yağı fiyatları günden güne artmaya devam ederken müşteriler de en indirimli marketten alışverişlerini yapmaya özen gösteriyor. 

migros market ayçiçek yağı kampanyası başladı

Migros Marketler tarafından başlatılan ayçiçek yağı kampanyası 100 bin stokla sınırlı olacak. Kampanya 7 Ağustos tarihinde başlayacak ancak kampanya stoklarla sınırlı olduğu için müşterilerin stoklar tükenmeden elini çabuk tutması gerekiyor. Migros Marketlerin son dönemlerde sık sık düzenlediği yağ kampanyaları da müşterilerini epey memnun etmeye devam ediyor. Migros Marketlerde 7 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak 100 bin stokla sınırlı ayçiçek yağı kampanyasına göre 5 litre ayçiçek yağının fiyatı 130 TL'ye düşürüldü. Elinizi çabuk tutun! 

Aktüel
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