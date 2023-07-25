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Evinde ayçiçek yağı biten o markete akın edecek! Çok satan o marka etiketi 129 TL'ye düşürdü!

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Evinde ayçiçek yağı biten o markete akın edecek! Çok satan o marka etiketi 129 TL'ye düşürdü!
O marketten tüketiciye nefes aldıran indirim! Ayçiçek yağında 'e varan düşüşle, 4 litre Yudum Ayçiçek Yağı sadece 129,90 TL! İşte o market...

Son dönemde yaşanan ekonomik zorluklarla beraber temel gıda ürünlerinden biri olan ayçiçek yağı da zamdan en çok etkilenenler arasında yer aldı. Özellikle geçtiğimiz yılın başından itibaren artan ayçiçek yağı fiyatları, vatandaşların zorlu geçim mücadelesine ek bir yük getirdi.

Ancak bu zorlu süreçte, bir market zinciri olan CarrefourSA, vatandaşların yüksek fiyatlardan uzakta kalmasını sağlamak için bomba bir indirim düzenlediğini duyurdu. 

CARREFOURSA'DA AYÇİÇEĞİNE YÜZDE 13 İNDİRİM

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Ayçiçek yağında %13'lük indirimle birlikte, 4 litrelik Yudum Ayçiçek Yağı'nın fiyatı 149,90 TL'den 129,90 TL'ye kadar geriledi.

Bu beklenen indirim haberiyle birlikte vatandaşlar, ayçiçek yağına daha uygun fiyatla sahip olma fırsatı buldular. Yaşanan zamlar sonrasında markete akın edenler, elini çabuk tutarak bu indirimden faydalanmak için sıraya girdi.

Aktüel
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