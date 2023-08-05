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Evinde tuvalet kağıdı biten bu markete! Yarı fiyatına düştüğünü duyan hücum ediyor

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Evinde tuvalet kağıdı biten bu markete! Yarı fiyatına düştüğünü duyan hücum ediyor
O marketten sınırlı süreli fırsat! Bugün sadece 24 saat geçerli, tuvalet kağıdında ` indirim! Stoklar sınırlı, acele edin ve bu avantajı kaçırmayın! İşte o market...

Migros, müşterilerine özel 24 saatlik indirim fırsatını duyurdu! Migros Sanal Market, günlük indirimlerine devam ediyor ve bugün tuvalet kağıdı ürününde büyük bir yüzde 60 indirim yapıyor. Stokların sınırlı olduğu bu kampanyayı kaçırmamanız önemle belirtiliyor.

TUVALET KAĞIDINDA YÜZDE 60'LIK İNDİRİM

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Migros Sanal Market'in internet sitesinde geçerli olan bu kampanya, sadece belirli bir gün için geçerli olacak. Bu nedenle hızlı davranmanız gerekmekte. Kampanyada Selpak markasına ait 8'li tuvalet kağıdı ürünü indirime giren ürün olarak yer alıyor. Normalde 149,90 TL olan ürün, yüzde 60 indirimle 59,90 TL'ye düşüyor. Son dönemde yaşanan zamlar nedeniyle gıda ve temizlik ürünlerine olan talep artışını karşılamak ve vatandaşları desteklemek amacıyla yapılan bu indirim, tüketicilere önemli bir avantaj sunuyor.

Kampanyayı kaçırmamak için Migros Sanal Market'in internet sitesini takip edebilir ve bu indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ancak unutmayın ki kampanya süresi sınırlı olduğu için acele etmek önemlidir. 

Aktüel
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