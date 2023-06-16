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Evine elektrik, su ve doğalgaz faturası gelenler dikkat! Ödemeyi böyle yapanlar parasını geri alacak!

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Evine elektrik, su ve doğalgaz faturası gelenler dikkat! Ödemeyi böyle yapanlar parasını geri alacak!
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QNB Finansbank, müşterilerine özel bir kampanya sunmaya hazırlanıyor. CardFinans ve QNB First logolu kredi kartları veya QNB Finansbank vadesiz hesapları üzerinden verilen her yeni otomatik fatura ödeme talimatıyla, müşterilere 50 TL'ye varan ParaPuan kazanma imkanı sağlanacak. Kampanya, 30 Haziran tarihine kadar devam edecek ve katılımcılar bu fırsattan yararlanarak avantajlı bir şekilde alışveriş yapabilecekler.

KAMPANYA DETAYLARI

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QNB Finansbank, 1-30 Haziran tarihleri arasında CardFinans ve QNB First logolu kredi kartları veya QNB Finansbank vadesiz hesapları üzerinden verilen yeni otomatik fatura ödeme talimatları için özel bir kampanya düzenlemektedir. Bu kampanya kapsamında müşteriler, her yeni talimat başına 50 TL değerinde ParaPuan kazanma fırsatı elde edebilirler. Toplamda ise en fazla 150 TL ParaPuan kazanma imkanı bulunmaktadır.

Kazanılan ParaPuan'lar 25 gün boyunca geçerlidir ve sürenin sonunda kullanılmayan ParaPuan'lar geri alınır. Ödüller, CardFinans Nakit kartına 1-10 Ağustos 2023 tarihleri arasında veya faturanın ödendiği ayın son iş gününde kredi kartına yüklenecektir.

Müşteriler, QNB Finansbank şubelerine başvurarak, çağrı merkezini arayarak veya QNB Mobil ve bireysel internet bankacılığı üzerinden otomatik fatura ödeme talimatı verebilirler. Her müşteri bu kampanyadan yalnızca bir kez faydalanabilir ve en fazla 150 TL değerinde ParaPuan kazanabilir.

QNB Finansbank'ın amacı, bu kampanya aracılığıyla müşterilerinin finansal yaşamlarını desteklemek ve otomatik fatura ödeme talimatlarıyla birlikte ek avantajlar sunarak harcamalarda daha fazla esneklik ve kazanç sağlamaktır.

QNB Finansbank'ın özel kampanyası, müşterilere finansal yönetimlerinde daha fazla kolaylık sağlamayı hedeflemektedir. Otomatik fatura ödeme talimatları, müşterilerin faturalarını zamanında ve düzenli olarak ödemelerini sağlayarak gecikme riskini azaltır. Ayrıca, ParaPuan kazanma imkanıyla müşterilerin harcamalarından ek avantajlar elde etmeleri sağlanır. Bu kampanya, müşterilere daha fazla tasarruf yapma ve kazanç elde etme fırsatı sunarak finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlar.

QNB Finansbank'ın müşteri odaklı yaklaşımı, kampanyalar ve avantajlar sunarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefler. Otomatik fatura ödeme talimatları, müşterilerin ödemelerini unutmamalarını ve zamanında gerçekleştirmelerini sağlarken aynı zamanda ParaPuan kazanma fırsatı sunar. Bu şekilde müşteriler, finansal işlemlerini daha kolay ve verimli bir şekilde yönetebilirken, harcamalarından ek faydalar elde ederler. QNB Finansbank, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak finansal deneyimlerini geliştirmeyi ve onlara değer katmayı amaçlamaktadır.

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Aktüel
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