Evinin yanında BİM olan sabah koşa koşa gidecek! Çok satan akıllı telefon 3.299 TL'ye düştü

BİM marketler zinciri, bu güne kadar yapılmamış bir indirim kampanyası başlattı. BİM'in internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda 28 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olacak olan indirim kampanyasında çok satan akıllı telefonlardan birisinin 3.299 TL'ye düştüğü bilgisi verildi. 28 Temmuz indirimlerinin yer aldığı fiyatları açıklayan afiş ise yine internet sitesinde müşterilerle paylaşıldı.

BİM Market'in, 28 Temmuz'dan itibaren raflarında yer alacak indirimli ürünlerin bazıları şöyle:

TCL 50P633 50' Uydu Alıcılı Google TV: 9.299 TL

Philips Buhar Jeneratörlü Ütü: 2.599 TL

Philips FC9330 Süpürge: 2.999 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi: 249 TL

RKS ZF15 Elektrikli Bisiklet: 9.999 TL

VİVO Y15S 3/32GB Cep Telefonu: 3.299 TL

Tefal Wok Tava: 449 TL

Lisanslı Lastikli Çarşaf Seti: 185 TL

Erkek Çocuk Şortlu Takım: 109 TL

MGS Oyuncak İş Araçları: 57,50 TL

Bu yeni fiyatlarla birlikte raflarda yerlerini alan indirimli ürünler, BİM Market müşterilerine ucuza alışveriş yapma olanağı sağlayacak gibi görünüyor. Vatandaşlar, belirli tarihlerde piyasada çıkan bu fiyat ilanlarını takip ederek kazançlı alışveriş fırsatlarından yararlanabiliyor.