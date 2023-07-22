Evlilik hazırlığı yapanlar BİM'e akın edecek! Airfryer, çeyiz paketi, ocakta olay indirimler

Bugün BİM'de indirimli aktüel ürünlerin satışa çıkması nedeniyle "çeyizci kızlar" olarak adlandırılan müşteriler, mağazaların önünde nöbet tuttu. Bu haftanın aktüel ürünleri arasında fakir çeyiz paketi 2.699 TL, Russell airfryer 2.599 TL ve Kumtel ocak 1.499 TL gibi uygun fiyatlı ürünler bulunuyor. BİM Aktüel ürünleri genellikle uygun fiyatları nedeniyle müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor ve hızla tükeniyor. Tüketiciler, her hafta farklı ürünleri mağazalarda bulabilmek için BİM'in aktüel kataloğunu takip ediyorlar. Bu haftanın aktüel ürünleri ise müşteriler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte detaylar...





BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİN ÇEYİZ PAKETİ

BİM, uygun fiyatlı aktüel ürünleriyle müşterilerin ilgisini çekiyor ve ürünler genellikle hızla tükeniyor. Bu hafta BİM, çeşitli ürünleri müşterilerin beğenisine sunuyor. Alfa Romeo R2 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL, LG 55'' 4K Smart Nanocell TV 18.999 TL, HP 516 AIO Tanklı Yazıcı 3.999 TL, HP 7N4W2AA Notebook 9.299 TL, Huawei Watch GT 2 Akıllı Saat 2.749 TL, Casper Via F30 Plus 8 GB/128 GB Cep Telefonu 4.999 TL, Xiaomi Redmi Band 2 Akıllı Bileklik 499 TL, Oppo Enco Air 2 Bluetooth Kulaklık 899 TL gibi ürünler bulunuyor. İşte diğer ayrıntılar...





Fakir Çeyiz Paketi 2.699 TL, Russell Hobbs Satisfry Airfryer 2.599 TL, Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.499 TL, Kumtel Sürgülü Aspiratör 599 TL, Dijitsu Vantilatör 399 TL, Kapaklı Yuvarlak Rattan Sepet 59 TL, Büyük Süpürgeli Faraş 44,50 TL, Bonera Tava Seti 269 TL, Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 3200 cc 89 TL, Benante Desenli Melamin Kek Fanusu ve Spatula 109 TL, Benante Desenli Melamin Tepsi 44,50 TL, Kaşık Seti 4'lü 13,50 TL, Dekoratif Kristal Çay Tabağı 6'lı 21,50 TL, Su Kovası 10 Litre 32,50 TL, Alpina Bulaşık Fırçası 39,50 TL, Silicolife Silikon Kapak Seti 6'lı 54,50 TL, Kare Badya 28,50 TL, Yuvarlak Saklama Kutusu 22,50 TL, Yuvarlak Saklama Kutusu 28,50 TL, Çikolata Desenli Saklama Kabı 3x800 ml 32,50 TL, Renkli Sırlı Yuvarlak Güveç 3'lü 37,50 TL gibi çeşitli ürünler de yer alıyor.

Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 269 TL, Benante Kahvaltı Seti 12 Parça 299 TL, Glass in love Cam Sürahi Takımı 179 TL, Glass in love Cam Ayaklı Dondurma/Tatlı Kasesi 3'lü 49 TL, Paşabahçe Live Beautiful Nova Su Bardağı 3'lü 39,50 TL, Rakle Ayaklı Kahve Yanı Bardak 2'li 55 TL, Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 510 cc 19,50 TL, Lav Optikli Demet Çay Bardağı 6'lı 52,50 TL, Colorina Dik Kenarlı Salata/Servis Kasesi 28 cm 44,50 TL, Colorina Dik Kenarlı Salata/Servis Kasesi 24 cm 37,50 TL, Colorina Çerezlik 3'lü 39,50 TL, Colorina Kayık Tabak 17 cm 24,50 TL, Colorina Kayık Tabak 21 cm 36,50 TL, Benante Porselen Desenli Kupa 300 ml 59 TL, Benante Makarna Tabağı 42,50 TL, Alpina Ayarlanabilir Büyük Süzgeç 189 TL, Desenli Tuzluk 105 cc 10 TL gibi ürünler de müşterilerin ilgisine sunuluyor.

Ayrıca, Fotoğraf Albümü 200'lü 89 TL, Kadın-Erkek Yazlık Terlik 39,50 TL, Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Fitted Alez 155 TL, Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Fitted Alez 115 TL, Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 39,50 TL, Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 87,50 TL, Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 68,75 TL, Molinella Yastık Kılıfı 2'li 39,50 TL, M.Botti Studio's Baskılı Erkek Tişört, M.Botti Kid's Baskılı Erkek Çocuk Tişört 55 TL, Erkek Şort 89 TL, Erkek Kapri 99 TL, Jurassic World Oyuncak Dinozorlar 49,50 TL, Luna Pusetli Oyuncak 99 TL, MGS Oyuncak Evcil Hayvan Seti 59 TL, Lisanslı Yapboz 24,50 TL, MGS Zıplayan Kurbağa Oyunu 24,50 TL, Molmo Toys Oyuncak Arazi Aracı 44,50 TL, Retro Oyuncak Arabalar 34,50 TL, İnkılap Tekerlemeli Boyama Kitapları 12,50 TL, Lelia Aksesuarlı Deniz Kızı 39,50 TL, Oyunc