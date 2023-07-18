Faturasında adı soyadı yazanlar hemen başvursun! O banka 200 TL para iadesi yapıyor: Bu kampanyayı kaçıran çok üzülecek

Garanti Bankası, son kampanyasıyla tüketicilere muhteşem bir fırsat sunuyor! Artık faturalarınızı öderken tam tamına 200 TL para iadesi kazanabilirsiniz. Bu heyecan verici kampanya, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak.



KAMPANYA DETAYLARI





Kampanyaya katılmak için tek yapmanız gereken, "FATURA" yazıp 3340'a bir mesaj göndermek. Ardından, Garanti BBVA sisteminde kayıtlı olan kredi kartınızdan otomatik ödeme talimatı vermek. Başvurunuzu BonusFlaş, Garanti BBVA şubeleri veya 444 0 333 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla da yapabilirsiniz. SMS gönderme zorunluluğu sadece bu kanallar için geçerlidir.

Kampanyaya dahil olanlar, 1-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapacakları 2 yeni otomatik ödeme talimatı için 50 TL, 4 yeni talimat için 110 TL ve 6 yeni talimat için toplamda 175 TL bonus kazanma fırsatına sahip olacaklar. Üstelik, ilk kez otomatik ödeme talimatı verenlere ekstra 25 TL bonus sunulacak ve böylece para iadesi miktarı tam 200 TL'ye yükselecek. Yani, 2 yeni talimat için 50 TL, 4 yeni talimat için 110 TL, 6 yeni talimat için ise toplamda 175 TL bonus elde edebilirsiniz. Ayrıca, ilk kez talimat verdiğinizde size 25 TL ek bonus yüklemesi yapılacak.

Unutmayın, kampanyaya katılmak için son tarih 31 Temmuz 2023 saat 23:59. Bu süreyi kaçırmamak ve Garanti BBVA sisteminde kayıtlı olan kredi kartınızdan otomatik ödeme talimatı vermek gerekmektedir.

Kampanyaya başvuranlar, ödedikleri faturalar üzerinden tam 200 TL para iadesi alma hakkını kazanacaklar. Siz de bu harika fırsatı değerlendirerek ödediğiniz parayı geri almanın tadını çıkarabilirsiniz.

Garanti Bankası'nın sağladığı bu avantajlardan hemen yararlanın ve faturalarınızı öderken 200 TL para iadesi kazanmanın keyfini yaşayın!