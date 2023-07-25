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Fiyatı duyan koşa koşa o markete gidiyor! Ayçiçek yağında büyük indirim bombası patlattı

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Fiyatı duyan koşa koşa o markete gidiyor! Ayçiçek yağında büyük indirim bombası patlattı
Ayçiçek yağı sadece 69 TL! O market ev ekonomisine destek oluyor. 5 litrelik Yudum Ayçiçek Yağı indirimiyle sofralarınıza bereket getiriyor. İşte o market...

Türkiye'nin önde gelen perakende zinciri BİM, vatandaşların ev ekonomisine destek olmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Gıda fiyatlarının arttığı günlerde, BİM'in uygun fiyatlı ürünleri müşterilerine ekonomik avantaj sağlıyor. Özellikle sofraların vazgeçilmezi olan ayçiçek yağı da bu kampanya kapsamında cazip fiyatlarla satışa sunuluyor.

BİM'DE AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

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BİM marketlerinin 5 litrelik Yudum Ayçiçek Yağı için yaptığı indirim büyük ilgi gördü. Daha önce 180 TL seviyelerinde olan yağ, indirimli fiyatıyla 169,50 TL'ye düşürülerek tüketicilere önemli bir tasarruf fırsatı sundu. Vatandaşlar, bu fırsatı kaçırmamak için BİM marketlerine akın ederek ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamaya başladılar.

BİM'in kaliteli ve uygun fiyatlı yağ kampanyasının yanı sıra, diğer yağ çeşitleri de tüketicilerin dikkatini çekiyor. Sole marka yağlar da Yudum Yağ ile benzer şekilde tüketici dostu fiyatlarla raflarda yer alıyor.

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