Fiyatlar 2 yıl önceden değil yeni! Ayçiçek yağı 30 TL'ye indi, duyan hücum ediyor

Türkiye'nin en çok tercih edilen zincir marketlerinden birisi olan Carrefour, kaliteli ürünleri uygun fiyata sunarak müşterilerine güvenilir bir alışveriş deneyimi yaşatmaya devam ediyor. 27 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri ​​arasında geçerli olan Carrefour Aktüel Ürün Kampanyası büyük indirimlerle dolu. Özellikle temel gıda ürünlerinde gerçekleştirilen indirimler ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bu fırsatı kaçırmamak için lütfen bir Carrefour mağazasına uğrayın.

Önce sofraların olmazsa olmazı ve sağlıklı yemeklerin vazgeçilmezi Yudum ayçiçek yağının fiyatı 129,90 TL'ye düşerken, Türk mutfağının olmazsa olmazlarından tat salçasının fiyatı 36,90 TL'nin altına indi. Ayrıca bebekler için anne babaların gözdesi Sleepy bebek bezinin 50,85 TL'ye indiği görüldü. Bebek bakıcılığı maliyetleri göz önüne alındığında bu indirim, ailelerin tasarruf etmesine ve bebeklerini sağlıklı ve aynı zamanda da konforlu bir şekilde büyütmesine yardımcı olabilir.





Carrefour'un aktüel ürün kampanyaları beyaz peynirden uçak boyutundaki bavullara, mangallardan kamp çadırlarına kadar pek çok ürün için geçerli. Ayçiçek yağı, salça, bebek bezi ve fritöz 1.699 TL, buharlı ütü 899 TL'den satılırken çamaşır makinesi 11.599 TL'den satışa sunulduğu bildirildi.

Kampanyada dikkat çeken ürünlerden biri de et ürünleri. Kıyma 289 TL, kuşbaşı dana 305,90 TL, sote/tuzlu dana şiş 359 TL, köfte 295 TL, dana biftek 359 TL ve daha fazlası. Carrefour Aktüel Ürün Kampanyası, lezzetli, kaliteli et ürünleriyle tüketicileri cezbetmeyi sürdürüyor.

Kahvaltıların vazgeçilmezlerinden beyaz peynir 1 kg 199 TL'den, eski kaşar peyniri 275 TL'den uygun fiyatlara alınabiliyor. Tereyağı 1kg195TL'den satışta. Mutfak gereçlerinde de indirimler de var. Izgara tava 399 TL, Pyrex kap 69,90 TL, meyve bıçağı 44,99 TL. Bu promosyon ürünleri ile mutfağınızı daha fonksiyonel ve konforlu hale getirme şansınız bulunuyor.

Carrefour'un bu özel kampanyaları, alışveriş yaparken bütçenizi korurken kaliteli ürünlere de ulaşmanızı sağlayacak. ncak promosyon süresinin sınırlı olduğunu lütfen unutmayın, bu nedenle belirtilen tarihler arasındaki bu indirimleri kaçırmazsınız. Carrefour, güvenilir, aliteli hizmet anlayışı ile müşterilerine her zaman iyiyi sunmak için çalışmaktadır. Bu indirimler ile birbirinden lezzetli ürünleri sofranıza koyabilir, kaliteli ürünleri bebeğinizin bakımı için kullanabilirsiniz. Size en yakın Carrefour mağazasını ziyaret ederseniz, ihtiyaçlarınızı uygun fiyata karşılayabiliriz.

Carrefour Aktüel Ürünler Kampanyası size geniş bir ürün yelpazesini cazip fiyatlarla satın alma fırsatı sunmakta. Müşteri memnuniyetine daklı hizmet anlayışı ile farklı ihtiyaçlara yönelik ürünlerde yapılan indirimler tüketicilerin ilgisini çekmektedir. Bu özel teklifi kaçırmamak adına en kısa zamanda bir Carrefour mağazasını ziyaret etmenizi öneririz.