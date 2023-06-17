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Garanti Bankası müşterilerine piyango vurdu! Tek işlemle 1000 TL kazanacaklar: Elini çabuk tutan kazanacak

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Garanti Bankası müşterilerine piyango vurdu! Tek işlemle 1000 TL kazanacaklar: Elini çabuk tutan kazanacak
Garanti Bankası, müşterilerine sevindirici bir haber verdi. Banka, hesap açan müşterilerine 1000 TL hediye etme kararı aldı. Garanti Bankası'nın mobil uygulamasına sahip olan müşteriler kampanyadan yararlanabilecek. Kampanyaya katılan müşteriler, 1000 TL tutarındaki harcamalarını bedavaya getirebilecekler.

Garanti Bankası, 30 Haziran tarihine kadar geçerli bir kampanya başlattı. Kampanyanın sona ermesine az bir süre kaldı. Garanti Bankası'nın verdiği bilgilere göre, şubeye gitmeden banka müşterisi olup, bireysel kredi kartı başvurusu yapmanız durumunda başvurunuz onaylandığında 1000 TL'lik harcamada 1000 TL bonus kazanabilirsiniz.

İşte kampanya detayları:

1-30 Haziran tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirip ilk defa Garanti BBVA müşterisi olan ve Bonus veya Money Bonus kredi kartı başvurusu onaylanan müşteriler, ilgili kartlarıyla 20 Temmuz'a kadar yapacakları tek seferde 1000 TL ve üzeri ilk harcamada 1000 TL bonus kazanacaklar.

Kampanyadan faydalanmak için Bonus veya Money Bonus kredi kartı başvurularını Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr veya moneybonus.com.tr üzerinden yapmanız gerekmektedir.

Kampanyaya Garanti BBVA Bonus ve Money Bonus başvuruları dahildir. Ancak Bonus Flexi, Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus kartları kampanyaya dahil değildir.
garanti bankası

Personel kartları kampanyaya dahil değildir, ancak sanal kartlar kampanyaya dahildir.

1-30 Haziran tarihleri arasında kazanılan bonuslar 27 Temmuz - 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında kullanılabilir. Bonuslar en çok kazanım sağladığınız kartınıza yüklenecektir. Kullanılmayan bonuslar ise 28 Ağustos 2023 tarihinde geri alınacaktır.

Kampanya müşteri bazında geçerlidir ve bir müşteri kampanya süresince en fazla 1000 TL bonus kazanabilir.

Düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, fatura ödemeleri, vergi ödemeleri, nakit avans işlemleri ve bonus kullanımları kampanya kapsamında değildir.

Kampanya internetten yapılan harcamaları kapsar, ancak internet sitelerinin cüzdanlarından yapılan harcamalar kampanyaya dahil değildir.

Garanti BBVA, kampanyada değişiklik yapma ve dilediği zaman kampanyayı sona erdirme hakkını saklı tutar.

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