Hanımlar beyler BİM'e hücum edecek! 2 gün sonra gelen ürünlerin fiyatına kimse inanamıyor
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BİM her hafta birbirinden kullanışlı ürünleri raflarına dizerken bu defa erişte makinesinin geleceğini duyan akın etti. 4 Ağustos BİM aktüel ürünleri ve kataloğu haberimizde.
BİM'de Cuma aktüelleri yoğun ilgi görürken özellikle bu haftanın dikkat çeken ürünü erişte makinesi oldu. Kadınların her dönem yoğun ilgi gösterdiği ve uygun fiyatlı satışlar yapan BİM bu hafta kataloğunu yayınladı. İşte herkesin beklediği BİM erişte makinesinin özellikleri...
BİM ERİŞTE MAKİNESİ ÖZELLİKLERİ
-150mm hamur açma gözü
-Çıkarılabilir krank kolu
-9 farklı kalınlık ayarı
-Kaymaz titreşime dayanıklı kauçuk ayaklar
-Makarna yapıcıyı sabitlemek için kelepçe
-Lazanya, tagliatelle, fettuccine ve daha fazlası kullanılabilir.
-Fiyatı 599 TL
BİM 4 AĞUSTOS 2023 KATALOĞU
Aktüel