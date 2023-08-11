Havlu kağıt ve tuvalet kağıdı indirimi başladı! Yarın fiyatına almak isteyen o markete koşacak

Türkiye'nin önde gelen ekonomik marketlerinden biri olan Tarım Kredi Kooperatif Market, Ağustos ayına bomba gibi girdi! Temel ihtiyaçların vazgeçilmezi rulo peçete ve tuvalet kağıdında büyük bir indirim kampanyası düzenledi. Bu fırsatları kaçırmayın, çünkü cebinizi düşünen Tarım Kredi Market, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunuyor.

Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, Tarım Kredi Market'te büyük bir hareketlilik başladı. 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren başlayan kampanya, 17 Ağustos 2023 tarihine kadar sürecek. Bu süre zarfında, peçete ve tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç ürünlerinde cazip indirimler sizi bekliyor olacak.





Tarım Kredi Kooperatif Market, her zaman olduğu gibi vatandaşların bütçesini düşünerek hareket ediyor. Kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunan market, Ağustos ayında da aynı anlayışı sürdürüyor. Parex flowers 7'li çok amaçlı temizlik bezi, Elite temizleyici sprey, Restorex kolojen biotin keratin argan ve 7 besleyici ya etkili şampuan gibi birbirinden faydalı ürünler de indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

Vatandaşların ekonomisini gözeterek hazırlanan bu kampanya ile Tarım Kredi Market, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunma hedefini sürdürüyor. Parex flowers 7'li çok amaçlı temizlik bezi, Elite temizleyici sprey ve Restorex kolojen biotin keratin argan ve 7 besleyici ya etkili şampuan gibi günlük hayatta sıkça kullanılan ürünlerde de büyük indirimler yapılıyor.

Bu fırsatlarla dolu aya özel indirimli ürün listesi, tüketicilere avantajlı alışveriş imkanı sunuyor. Tuvalet kağıdı ve rulo peçete gibi temel ihtiyaçların yanı sıra, marketin geniş ürün yelpazesi içinde gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla müşterilere sunuluyor.

Tarım Kredi Kooperatif Market, Ağustos ayı boyunca sürecek bu kampanya ile tüketicilere bütçe dostu alışveriş yapma şansı tanıyor. Cebini düşünenlerin tercihi olan Tarım Kredi Market, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla buluşturarak müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. Kampanya süresince tüm müşterilerini marketlerine bekliyor, bu fırsatı kaçırmamalarını öneriyor.