Her yerde 120 TL olan çay o markette 79 TL! İndirimi kaçıran çok pişman olacak

Çay fiyatlarında şaşırtıcı bir rekor indirim yaşandı ve 1 kilo siyah çayın fiyatı 79 TL'ye kadar düştü. Bu indirim haberini duyanlar hemen o markete akın etmeye başladı. Çay severler, bu fırsattan yararlanmak için hızla mağazalara koşmaya başladı. Indirimin ne kadar süreceği ve diğer detaylar hakkında ise bilgi almak için daha fazla merak eden vatandaşlar, marketlerdeki bu özel teklifi kaçırmamak için acele etmeye devam ediyor. İşte detaylar...





ÇAY FİYATLARINDA REKOR İNDİRİM

Geçtiğimiz yıl siyah çay fiyatlarındaki sürekli artış, vatandaşların temel gıda ürünleriyle ilgili zorlu geçim mücadelesini daha da zorlaştırmıştı. Bu yüzden vatandaşlar, daha uygun fiyatlı çay seçeneklerine yönelmeye başlamıştı. Sonunda, bir marketten beklenmedik bir dev indirim haberi geldi ve 1 kiloluk siyah çayın fiyatı 79 TL'ye kadar düştü. Bu indirim haberini duyan vatandaşlar, hemen mağazalara akın etmeye başladı. Indirim süresi ve diğer detaylar hakkında daha fazla bilgi edinmek için meraklı vatandaşlar hâlâ marketlerdeki bu fırsatı takip ediyorlar. İşte diğer ayrıntılar...





Migros, geçtiğimiz yıl en çok zamlanan siyah çay fiyatlarını düşürerek büyük bir indirim yaptı. Geçtiğimiz yıl siyah çay fiyatlarındaki yüksek zamlar vatandaşları zor durumda bırakırken, Migros'tan beklenmedik bir büyük indirim haber geldi. Efor Rize Siyah Çay 1 Kg'nin fiyatı 91,90 TL iken, yapılan indirimle 79,90 TL'ye düşürüldü. Bu indirim haberini duyanlar Migros şubelerine hemen akın etmeye başladı. Şu an Efor Rize Siyah Çay 1 Kg 79,90 TL fiyatla satışta ve indirimi kaçırmak istemeyenler elini çabuk tutmalı.