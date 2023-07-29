Herkes zam, Tarım Kredi indirim yaptı! 32'li tuvalet kağıdının fiyatını duyan stok yapıyor!

Tuvalet kağıdı fiyatı geçtiğimiz yıl en pahalı günlük ihtiyaç maddelerinden biri oldu, ancak tuvalet kağıdı fiyatındaki keskin artış birçok insanın isyan etmesine neden oldu.

Tuvalet kağıdı fiyatlarının artmasıyla birlikte indirimli tuvalet kağıdı arayışına giren Tarım Kredi Kooperatifi marketleri tuvalet kağıdı indirimlerini açıkladı. İşte, Tarım Kredi'den 32'li Paket bomba indirimli 'Solo Tuvalet Kağıdı'..





Tarım Kredi Market, tuvalet kağıdına yapılan zam sonrası 32 paket solo tuvalet kağıdının perakende satış fiyatını 119,90 TL olarak açıkladı. İnsanlar tuvalet kağıdındaki indirimleri görünce Tarrm Kredi marketine akın etti.

Tuvalet kağıdında indirim imkanı sunan Tarım Kredi, indirim tarihini 31 Temmuz olarak belirledi. 31 Temmuz'a kadar müşteriler Tarım Kredi Market'lerine giderek 32 adet Solo Tuvalet Kağıdının 119,90 TL'den satın alabilecekler.