Herkesin beklediği Wi-Fi kamera bu hafta ŞOK raflarında! 26 Ağustos 2023 ŞOK kataloğunda yok yok

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden olan ŞOK her hafta uygun fiyatlı ürünlerini müşteriyle paylaşıyor. Bu hafta katalogda yok yok. Mobilyada beyaz eşyaya birçok ürün piyasanın altındaki fiyatlarla raflarında yer almaya başladı. İşte ŞOK bu haftaki ürünleri haberimizde yer almaktadır.

ŞOK 26-29 AĞUSTOS KATALOĞU

Zein Kitaplık 629 TL, Milas Yan Sehpa 599 TL

Hoar TV Ünitesi 799 TL

Vega Kapaklı Kitaplık 1.199 TL

Lika Orta Sehpa 999 TL

Vega Komodin 569 TL

Meta TV Ünitesi 1.399 TL

Mio Ayakkabılık 249 TL





Fıjiplus Elia18000 BTU Inverter Klima 19.999 TL

E.C.A SPYLOS PRO ESA1512A100 12000 Inverter Klima 14.299 TL

Awox Sparkling Krom Kahve Makinesi 429 TL

Awox Teaplus Mürdüm Çay Makinesi 349 TL

TP-LİNK TAPO C210 Wİ-Fİ Kamera+ 64 GB Hafıza Kartı 949 TL

Skytech STF 1645 Vantilatör 899 TL

Dialmond Kettle İnox 299 TL

Awox Gravity Toz Torbasız Süpürge 1.189 TL

Altus AL 305 B Tezgah Altı Mini Buzdolabı 4.299 TL

Altus Al 328 B Çift Kapılı Buzdolabı 9.399 TL

Vestel VSK 1018 Saç Kurutma Makinesi 299 TL