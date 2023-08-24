Herkesin beklediği Wi-Fi kamera bu hafta ŞOK raflarında! 26 Ağustos 2023 ŞOK kataloğunda yok yok
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden olan ŞOK her hafta uygun fiyatlı ürünlerini müşteriyle paylaşıyor. Bu hafta katalogda yok yok. Mobilyada beyaz eşyaya birçok ürün piyasanın altındaki fiyatlarla raflarında yer almaya başladı. İşte ŞOK bu haftaki ürünleri haberimizde yer almaktadır.
ŞOK 26-29 AĞUSTOS KATALOĞU
Zein Kitaplık 629 TL, Milas Yan Sehpa 599 TL
Hoar TV Ünitesi 799 TL
Vega Kapaklı Kitaplık 1.199 TL
Lika Orta Sehpa 999 TL
Vega Komodin 569 TL
Meta TV Ünitesi 1.399 TL
Mio Ayakkabılık 249 TL
Fıjiplus Elia18000 BTU Inverter Klima 19.999 TL
E.C.A SPYLOS PRO ESA1512A100 12000 Inverter Klima 14.299 TL
Awox Sparkling Krom Kahve Makinesi 429 TL
Awox Teaplus Mürdüm Çay Makinesi 349 TL
TP-LİNK TAPO C210 Wİ-Fİ Kamera+ 64 GB Hafıza Kartı 949 TL
Skytech STF 1645 Vantilatör 899 TL
Dialmond Kettle İnox 299 TL
Awox Gravity Toz Torbasız Süpürge 1.189 TL
Altus AL 305 B Tezgah Altı Mini Buzdolabı 4.299 TL
Altus Al 328 B Çift Kapılı Buzdolabı 9.399 TL
Vestel VSK 1018 Saç Kurutma Makinesi 299 TL