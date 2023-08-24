  1. Anasayfa

  2. Aktüel

  3. Herkesin beklediği Wi-Fi kamera bu hafta ŞOK raflarında! 26 Ağustos 2023 ŞOK kataloğunda yok yok

Herkesin beklediği Wi-Fi kamera bu hafta ŞOK raflarında! 26 Ağustos 2023 ŞOK kataloğunda yok yok

Yayınlanma:
Herkesin beklediği Wi-Fi kamera bu hafta ŞOK raflarında! 26 Ağustos 2023 ŞOK kataloğunda yok yok
Sevilen büyük market zincirlerinden olan ŞOK aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Hafta sonu fırsatları vatandaşların ilgisini çekerken cazip indirimli fiyatları kaçırmak istemeyenler harekete geçti. ŞOK 26 Ağustos 2023 kataloğu...

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden olan ŞOK her hafta uygun fiyatlı ürünlerini müşteriyle paylaşıyor. Bu hafta katalogda yok yok. Mobilyada beyaz eşyaya birçok ürün piyasanın altındaki fiyatlarla raflarında yer almaya başladı. İşte ŞOK bu haftaki ürünleri haberimizde yer almaktadır.

ŞOK 26-29 AĞUSTOS KATALOĞU

Zein Kitaplık 629 TL, Milas Yan Sehpa 599 TL

Hoar TV Ünitesi 799 TL

Vega Kapaklı Kitaplık 1.199 TL

Lika Orta Sehpa 999 TL

Vega Komodin 569 TL

Meta TV Ünitesi 1.399 TL

Mio Ayakkabılık 249 TL

şok 26 ağustos

Fıjiplus Elia18000 BTU Inverter Klima 19.999 TL

E.C.A SPYLOS PRO ESA1512A100 12000 Inverter Klima 14.299 TL

Awox Sparkling Krom Kahve Makinesi 429 TL

Awox Teaplus Mürdüm Çay Makinesi 349 TL

TP-LİNK TAPO C210 Wİ-Fİ Kamera+ 64 GB Hafıza Kartı 949 TL

Skytech STF 1645 Vantilatör 899 TL

Dialmond Kettle İnox 299 TL

Awox Gravity Toz Torbasız Süpürge 1.189 TL

Altus AL 305 B Tezgah Altı Mini Buzdolabı 4.299 TL

Altus Al 328 B Çift Kapılı Buzdolabı 9.399 TL

Vestel VSK 1018 Saç Kurutma Makinesi 299 TL

Aktüel
Ucuz telefonun adresi ŞOK oldu! 2.359 TL'ye akıllı telefon satışı başlıyor: Şimdiden ayırtın
Ucuz telefonun adresi ŞOK oldu! 2.359 TL'ye akıllı telefon satışı başlıyor: Şimdiden ayırtın
Poşetini alan A101'e koşacak! 2 litresi 90 TL'den 48,90 TL'ye düştü!
Poşetini alan A101'e koşacak! 2 litresi 90 TL'den 48,90 TL'ye düştü!
Yeni telefon hayali kuranlar A101'e koşacak! 128 GB akıllı telefon 3.199 TL'ye düştü
Yeni telefon hayali kuranlar A101'e koşacak! 128 GB akıllı telefon 3.199 TL'ye düştü
Tarım Kredi Market'te zamlardan önce son çıkış! Çay, şeker, ayçiçek yağı ve peynir fiyatları düştü
Tarım Kredi Market'te zamlardan önce son çıkış! Çay, şeker, ayçiçek yağı ve peynir fiyatları düştü
Çay, şeker, toz şeker, ayçiçek yağı indirimde! Tarım Kredi Market zamlardan önce indirimi patlattı!
Çay, şeker, toz şeker, ayçiçek yağı indirimde! Tarım Kredi Market zamlardan önce indirimi patlattı!
Ayçiçek yağı biten o marketin yolunu tutacak! 5 litrelik fiyatında stok yaptıran indirim başladı
Ayçiçek yağı biten o marketin yolunu tutacak! 5 litrelik fiyatında stok yaptıran indirim başladı
O market ayçiçek yağı stoklarını eritiyor! 19,99 TL'lik etiketi gören üçer beşer alıyor
O market ayçiçek yağı stoklarını eritiyor! 19,99 TL'lik etiketi gören üçer beşer alıyor