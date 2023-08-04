İndirim sabah 09.00'da başladı! 5 kilogramı 80 TL'ye düştü: Komşusunu yanına alan kilo kilo alıyor

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden A101, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı aktüel kataloğuyla vatandaşlara müjdeli haber verdi. Yapılan açıklamaya göre, birçok üründe büyük indirimlere gidildi ve fırsatlar sunuldu. Ev eşyası alacak olan müşterilere özel duyuru yapılarak, indirimli ürünler hakkında detaylı bilgiler verildi.



A101'in aktüel kataloğunda yer alacak ürünler arasında beyaz eşyalar, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri, temizlik malzemeleri, gıda ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve daha birçok kategoride ürün bulunuyor. Bu indirimli ürünler, tüketicilere ekonomik alışveriş imkanı sunacak ve ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamalarına yardımcı olacak.

3 AĞUSTOS A101 KATALOĞU

















Tüketiciler, bu fırsat dolu katalog sayesinde ihtiyaçlarına uygun ürünleri daha hesaplı bir şekilde satın alma imkanı bulacaklar. A101'in indirimli ürünleri, alışveriş listelerini hazırlayan müşterilere büyük kolaylık sağlayacak ve evlerini daha uygun fiyatlarla donatmalarına yardımcı olacak. Kampanyanın kaçırılmayacak fırsatlar sunduğu düşünülerek, müşterilerin acele etmesi ve katalogdaki ürünleri takip etmeleri öneriliyor.