İndirim talimatı geldi fiyatlar düştü! O markette yumurta, ayçiçek yağı, gıda ürünlerinde ucuzluk başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Marketleri'nde çılgın indirimler başladı. Ailelerin ihtiyaç duyduğu ürünlerde fiyat araştırması yaptığı market, 1-15 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olan katalogu yayınladı. Detaylar haberimizde bulunuyor. İşte detaylar...





TARIM KREDİ MARKETTEN ÇİFTÇİLERE YÖNELİK İNANILMAZ FIRSATLAR

Arkadaşlar, Türkiye'deki tarım sektörüne hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bir parçası olan Tarım Kredi Marketleri, çiftçilere yönelik fırsatlar sunuyor. Bu marketler, tarım girdileri, yem, tohum, ilaç, gübre gibi tarımsal ürünleri ve hayvan besleme ekipmanlarını uygun fiyatlarla temin etme imkanı sağlıyor. Hem çiftçilerin tarımsal üretimlerini desteklemek hem de maliyetlerini düşürmek amacıyla kurulan Tarım Kredi Marketleri, Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde şubeleriyle hizmet veriyor. İşte ayrıntılar...





Şimdi gelelim fırsatlara! Tarım Kredi Marketleri'nin 1-15 Haziran tarihleri arasında geçerli olan kataloğunda birbirinden cazip ürünler yer alıyor. Örneğin, TK Güney Marmara sızma zeytinyağı 127 TL, Anadolu nohut 29.50 TL, TK tatlı biber salçası 46.90 TL gibi harika fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Ayrıca, TK Ayçiçek yağı 40.50 TL, TK buğday unu 13.95 TL gibi temel ihtiyaçlarımızı uygun fiyatlarla karşılamamızı sağlayan ürünler de mevcut.

Bu fırsatları değerlendirmek için Tarım Kredi Marketleri'ne üye olmanız gerekiyor. Üyelik sonrasında çiftçiler, Tarım Kredi Marketleri'nden alışveriş yapabilir ve tarımsal üretimleri için ihtiyaç duydukları malzemeleri avantajlı fiyatlarla temin edebilirler.

Tarım Kredi Marketleri'nin bu fırsatlarının yanı sıra, diğer kampanyaları ve detaylı bilgilere ise resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Çiftçiler için büyük kolaylık sağlayan Tarım Kredi Marketleri, tarımsal üretimin gelişmesine ve çiftçilerimizin daha verimli olmasına katkı sağlamaktadır.

Unutmayın, tarım sektörünün önemli bir parçası olan Tarım Kredi Marketleri, çiftçilerimize destek olmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için burada!