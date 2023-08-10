İndirimi duyan o markete koşacak! Yudum ayçiçek yağı 135 TL'ye satışta

Migros Sanal Market üzerinden müşterilere özel avantajlı kampanya haberi geldi. Money Kart ya da Money bonus kullanarak yudum ayçiçek yağı 5 litre ürünlerin 2'li alımlarında sepetteki rakamı gören inanamayacak. Otomatik olarak hesaplanacak ve uygulanacak kampanya için tüm merak edilenler haberimizde.





Migros'un başlatmış olduğu kampanyada yer alan ürünleri 100 bin adetle sınırlı tutulurken sipariş esnasında tedarik edilemeyen ürünler üzerinden kampanya kullanılamaz. Kampanya şartları sağladıkları süre içerisinde indirimden faydalanabilirsiniz. 7 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak olan indirim için yudum ayçiçek yağı kullanıcıları için kaçırılmaz fırsat haline geldi. Kampanya kapsamı içerisinde müşteri iade, ya da iptal işlemi yapmak isterken hesaplanan tutar üzerinden ücret iadesi yapılır.