İndirimi duyan sabah 09.00'da BİM'de nöbet tutacak! Çeyizin tüm eksikleri en ucuza BİM'e geliyor

Her hafta birbirinden avantajlı kampanyalarla dikkat çeken BİM Market, bu kez de düşük fiyatlarıyla çeyiz hazırlığı yapan gelin adaylarını heyecanlandırdı. Braun blender set ve Kumtel airfryer gibi kaliteli ve işlevsel ürünlerin, oldukça uygun fiyatlarla satışa sunulması, çeyizci kızları gece gündüz BİM mağazalarının önüne sıraya soktu.

Erken saatlerden itibaren BİM mağazalarına akın eden gelin adayları, kalabalık sırayla fiyatları kaçırmamak için bekledi. Görüntülerde, kadınların indirimli ürünler için neşeli ve heyecanlı bir bekleyiş içinde oldukları görülüyor.

BİM'in cazip kampanyalarıyla çeyiz hazırlığı yapan gelin adaylarının bu yoğun ilgisi, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. İndirimli ürünlere ulaşmak için adeta yarışan gelin adaylarının, BİM Market'in her hafta sunduğu avantajları sabırsızlıkla bekledikleri gözleniyor.

Bu yeni kampanyalarla birlikte BİM Market, ekonomik alışveriş yapmayı tercih eden müşterilerinin yüzünü bir kez daha güldürmüş oldu. İndirimli fiyatlarla dolu BİM mağazalarının önünde oluşan yoğunluk, alışveriş heyecanının doruklarda yaşandığı bir sahneye dönüştü.

BİM Aktüel Ürünleri Yoğun İlgi Görüyor! 28 Temmuz Kataloğu Açıklandı

BİM Market, uygun fiyatlı ve çeşitli ürünleriyle müşterilerin yoğun ilgisini kazanmaya devam ediyor. Yarın, 28 Temmuz'da raflarda yerini alacak BİM Aktüel ürün kataloğu açıklandı ve müşteriler şimdiden heyecanla beklemeye başladı.

Bu haftanın gözdesi olan TCL markalı 58P633 ve 50P633 modelleri, uydu alıcılı Google TV özelliğiyle ev eğlencesini bir adım öteye taşıyor. 58 inç ve 50 inçlik seçenekleriyle sunulan bu televizyonlar, 4K kalitesindeki görüntüleriyle adeta ev sineması deneyimini yaşatıyor. 12.999 TL ve 9.299 TL fiyatlarıyla dikkat çeken bu televizyonlar, kısa sürede tükenmesi beklenen ürünler arasında.

Pratik ve güçlü ev aletleri de yine BİM Aktüel'de yer alıyor. Philips Buhar Jeneratörlü Ütü, FC9330 Süpürge ve Sakal Düzeltici, kullanıcıların işini kolaylaştıracak özellikleriyle ön plana çıkıyor. 2.599 TL'den başlayan fiyatlarıyla bu ürünler de beğeni toplayacak.

Elektrikli bisikletler de BİM Aktüel'de kendine yer buluyor. RKS ve Kuba markalarına ait farklı modeller, çevreci ve ekonomik ulaşım imkanı sunuyor. VİVO Y15S Cep Telefonu, Polosmart Tws Kulaklık ve Akım Korumalı Priz ise teknoloji severlerin dikkatini çekecek diğer ürünler arasında bulunuyor.

Her hafta olduğu gibi, bu haftanın BİM Aktüel ürünleri de müşteriler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Uygun fiyatlarla kaliteli ürünlerin sunulacağı bu katalogda yer alan ürünlerin kısa sürede tükeneceği ve alışveriş heyecanının bir kez daha doruklara çıkacağı tahmin ediliyor.

BİM Market'te Yeni Aktüel Ürünler Fırsatları Sizi Bekliyor!

BİM Market yine birbirinden cazip ve ekonomik ürünlerle müşterilerinin karşısında! Bu hafta 28 Temmuz'dan itibaren raflarda yerini alacak olan aktüel ürünler, evinizin ihtiyaçlarını pratik ve uygun fiyatlarla karşılamanızı sağlayacak.

Mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak Braun MQ5220WH Blender Seti sadece 1.299 TL! Sağlıklı yemekler için ideal Kumtel Yağsız Airfryer 5.5 Litre ise 1.799 TL fiyatıyla sizleri bekliyor.

Buz gibi içecekler için Icemax Musluklu Termos yalnızca 99 TL ve büyük buz aküsü sadece 37,50 TL! Kumtel Beyaz Cam Ankastre Seti, şıklığı ve kaliteyi uygun fiyatla bir araya getirerek 4.899 TL'den satışa sunulacak.

Tefal Wok Tava, lezzetli yemekleri mutfaklarınıza taşıyor, 449 TL! Tefal Krep Tavası ise 319 TL ve Tefal Şef Bıçağı 20 cm ise 209 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri sadece 59 TL! Okyanus Home Askılı Dolap İçi Çöp Kovası pratikliğiyle 79 TL ve Patates Dilimleyici sadece 9,50 TL!

Paşabahçe Live Beautiful Dantel Çay Seti 12 Parça şıklığıyla 109 TL! Hobby Life Bardak 300 ml sadece 16,50 TL, Kayık Tabak 14,50 TL ve Sürahi 21,50 TL! Hobby Life Esnek Taşıma Çantası ise sadece 49,50 TL!

Temizlik Seti tüm temizlik ihtiyaçlarınıza 85 TL fiyatıyla cevap veriyor. Alpina 6 Bölmeli Servis Tabağı 119 TL, Alpina Kase 79 TL ve Alpina Yumurta Dilimleyicisi sadece 39,50 TL!

BİM Market'te bu hafta da ihtiyacınız olan her şeyi uygun fiyatlarla bulabileceksiniz. Unutmayın, ürünler sınırlı stoklarla sunulacak, bu fırsatları kaçırmayın! 28 Temmuz'dan itibaren en yakın BİM mağazasına uğrayarak avantajlı alışverişin keyfini çıkarabilirsiniz.

BİM Market'te Yeni Lisanslı Ürünler ve Pratik Mutfak Araçlarıyla Dolu Bir Hafta!

Çocukların ve bebeklerin favori karakterleriyle süslenen lisanslı ürünler ve işlevsel mutfak araçları, bu hafta BİM raflarında sizi bekliyor. 28 Temmuz'dan itibaren sunulacak olan ürünler, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Yatağınızı şıklıkla süslemek isterseniz, Lisanslı Pike Seti 229 TL ve Lisanslı Lastikli Çarşaf Seti 185 TL fiyatlarıyla ideal seçenekler. Pencerelerinize ferahlık ve zarafet katmak için Lisanslı Tül Perde ise sadece 219 TL!

Erkek çocukları için rahat ve şık bir tercih olan Erkek Çocuk Şortlu Takım sadece 109 TL! Moda İkonu Bebekler ise 167,50 TL fiyatıyla çocukların ilgisini çekiyor.

Eğlence ve sürpriz dolu anlar için Lisanslı Oyuncak Sürpriz Valiz sadece 59 TL! Lav Lisanslı Bardak, Kase ve Saklama Kabı Çeşitleri ise 17,50 TL fiyatıyla ihtiyacınıza uygun seçenekler sunuyor.

Mutfakta pratikliği sevenler için Lisanslı Mısır Kovalı Pipetli Bardak ve Kapaklı Pipetli Bardak 8,50 TL ile 23,50 TL arasında! Yuvarlak Mısır Kovası ve Pipetli Matara 500 ml ise 11 TL ve 39,50 TL fiyatlarıyla evinizin vazgeçilmezleri arasında yer alacak.

Lav Diamond Meşrubat Bardağı 310 cc ve Kahve Yanı Su Bardağı 215 cc sırasıyla 39,50 TL ve 29,50 TL! Süzgeçli Maşa, 36,50 TL fiyatıyla mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak.

Saklama Kabı Çeşitleri 400 ml, 1,2 Litre ve 2 Litre, sırasıyla 10 TL, 14,50 TL ve 19,50 TL fiyatlarıyla ekonomik depolama çözümleri sunuyor.

Rakle Meyve Desenli Su Bardağı 315 cc, şık tasarımıyla 49,50 TL! Saban Oval Saklama Kabı ise 72,50 TL fiyatıyla farklı boyutlardaki ihtiyaçlarınızı karşılayacak.

3 Katlı Raylı Dolap İçi Yumurtalık, 47,50 TL fiyatıyla dolap düzeninizi kolaylaştıracak. Dondurma Kalıbı 300 cc ise lezzetli dondurmalar yapmak için ideal seçenek olarak dikkat çekiyor.

BİM Market'in bu haftaki aktüel ürünleri, hem eğlenceli hem de pratik ihtiyaçlarınızı karşılamak için sizi bekliyor. Ürünlerin kısıtlı stoklarla sunulacağını unutmayın, avantajlı alışveriş fırsatlarını kaçırmamak için erken davranın!

BİM Market'te Eğlenceli Ürünler ve Çocuklar İçin Kitap Fırsatları Sizi Bekliyor!

BİM Market, yine çeşit çeşit ürünlerle müşterilerinin beğenisini kazanıyor. Bu hafta 28 Temmuz'dan itibaren raflarda yerini alacak ürünler arasında hem moda hem de eğlence ürünleri bulunuyor.

Sıcak yaz günlerinde rahatlık arayanlar için Kadın / Erkek Ham Bez Şort, sadece 99 TL! Glass in Love Cam Ayaklı Latte Bardağı 260 cc ve Cam Gravürlü Kase 250 cc, sırasıyla 69 TL ve 10 TL fiyatlarıyla soğuk içecek keyfinizi taçlandıracak.

Dondurma / Tatlı Kasesi 3'lü 59 TL fiyatıyla hem şık hem de kullanışlı bir seçenek. Kadın Fitilli Kapri ve Küçük Cüzdan, 44,50 TL ile 39,50 TL fiyatlarıyla gardırobunuzda yer alacak.

Pratik çözümler arayanlar için Organizer Keçe Çanta ve Valiz Organizer 6'lı, her ikisi de 44,50 TL! İkili Havlu Set ve Pötikare Masa Örtüsü ise sırasıyla 49,50 TL ve 34,50 TL ile evinize renk katacak.

Seyahat ederken rahatınızı düşünenler için Araç Sinekliği 2'li, 44,50 TL fiyatıyla tercih edilebilir. Bebeklerin rahatlığı için Babyco Tekli Bebek Body ve Kız / Erkek Bebek Babyco Şortlu Takım, sırasıyla 26,50 TL ve 79 TL ile anne ve babaların favorisi olacak.

Çocukların eğlencesi için ise Yükselen Zeka Zeka Kutusu 159 TL, Smartland Dough Dondurma ve Waffle Yapma Oyun Hamuru Seti 59 TL, MGS Meyve / Sebze Kesme Oyuncağı 39 TL ve Basketbol Potası ve Top Seti 75 TL fiyatlarıyla öne çıkıyor.

Top 2'li ve MGS Oyuncak Set 2'li, her ikisi de 44,50 TL ile çocukların keyifli zaman geçireceği oyuncaklar arasında yer alıyor. MGS Oyuncak İş Araçları ve Jip ise 57,50 TL ve 59 TL fiyatlarıyla küçük mühendislerin hayal dünyasını zenginleştirecek.

Ayrıca, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları 17,50 TL fiyatıyla çocukların okuma alışkanlığına katkı sağlayacak.

BİM Market'in bu haftaki aktüel ürünleri, çocuklar ve yetişkinler için eğlenceli ve kullanışlı seçeneklerle dolu. Ürünlerin kısıtlı stoklarla sunulacağını unutmayın, alışveriş keyfini kaçırmamak için erken davranın!



