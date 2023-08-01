İndirimi kaçıran başını taşlara vuracak! Migros o ürünlerde indirime indirim yaptı!

Alışveriş yapmak için indirim takip edenlere özel fırsat geldi. Türkiye'nin dev market zincirlerinden olan Migros'ta indirim haftası başladı. Süt ve süt ürünlerinde, temizlik ürünlerde ve daha birçok ürün üzerinde indirim haberi geldi. İşte yüzde 53 oranında indirim için detaylar...