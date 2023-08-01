İndirimi kaçıran başını taşlara vuracak! Migros o ürünlerde indirime indirim yaptı!
Migros'ta 28 Temmuz'da başlayan indirimler bir sonraki hafta Cuma gününe kadar devam ederken ürünler tek tek açıklandı. Cumadan cumaya indirimleri kapsayan ürünler arasında yok yok. Yüzde 13'ten yüzde 53'e varan indirim fırsatları veriliyor. 3 Ağustos 2023'e kadar geçerli olan indirimlerden yararlanmak için Money kart, money bonus kartlarının kullanımı gerekiyor.
MİGROS İNDİRİM
Colgate Zigzag Charcoal Tekli Diş Fırçası: 48,90 TL
Yüzde 53 indirimli fiyatı: 22,90 TL
Colgate Zigzag Orta Tekli Diş Fırçası: 48,90 TL
Yüzde 53 indirimli fiyatı: 22,90 TL
Colgate Zig Zag Charcoal Orta Diş Fırçası: 48,90 TL
Yüzde 53 indirimli fiyatı: 22,90 TL
Savon De Royal Küp Mor Sıvı Sabun 500 Ml: 83,88 TL
Yüzde 52 indirimli fiyatı: 39,90 TL
Savon De Royal Küp Krem Sıvı Sabun 500 Ml: 83,88 TL
Yüzde 52 indirimli fiyatı: 39,90 TL
Cillit Bang Banyo Kir Ve Kireç Sökücü Sprey 750 Ml: 72,11 TL
Yüzde 47 indirimli fiyatı: 37,90 TL
Elidor Saç Bakım Şampuanı Hindistan Cevizi Yağı 500 ml: 88,77 Türk Lirası
Yüzde 37 indirimli fiyatı: 55,90 TL
Elidor Şampuan Avokado ve Üzüm Çekirdeği Yağı 500 ml: 88,77 TL
Yüzde 37 indirimli fiyatı: 55,90 TL
Elidor Saç Bakım Şampuanı Argan Yağı ve Hibiskus Özü 500 ml: 88,77 TL
Yüzde 37 indirimli fiyatı: 55,90 Türk Lirası
Sana Kase Margarin Tereyağı Lezzeti 500 G: 37,50 TL
Yüzde 36 indirimli fiyatı: 24,00 TL
Fuse Tea Soğuk Çay Limon Aromalı İçecek 6X330 Ml Kutu: 101,80 TL
Yüzde 31 indirimli fiyatı: 69,90 TL
Fuse Tea Soğuk Çay Karpuz Aromalı İçecek Kutu 6X330 Ml: 101,80 TL
Yüzde 31 indirimli fiyatı: 69,90 TL
Fuse Tea Soğuk Çay Şeftali Aromalı İçecek 6X330 Ml Kutu: 101,80 TL
Yüzde 31 indirimli fiyatı: 69,90 TL
Fuse Tea Soğuk Çay Mango Ananas Aromalı İçecek Kutu 6X330 Ml: 101,80 TL
Yüzde 31 indirimli fiyatı: 69,90 TL
Muratbey Taze Peynir Sürmeli 400 G: 71,50 TL
Yüzde 30 indirimli fiyatı: 49,90 TL
Superfresh Mısır 450 G: 56,90 TL
Yüzde 30 indirimli fiyatı: 39,90 TL
Ülker Dankek Lokmalık Kakaolu 160 G: 20,00 TL
Yüzde 29 indirimli fiyatı: 14,25 TL
Dankek Lokmalık Üzümlü 160 G: 20,00 TL
Yüzde 29 indirimli fiyatı: 14,25 TL
Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı Limon Kokulu Süper Ekonomik Paket 2.6 L: 127,66 TL
Yüzde 26 indirimli fiyatı: 94,90 TL
Ülker Çizi Çıtır Tulum Peynirli Köz Biberli Süper Boy 120G: 21,00 TL
Yüzde 20 indirimli fiyatı: 16,90 TL
İçim Kaymaksız Yoğurt 750 G: 26,25 TL
Yüzde 13 indirimli fiyatı: 22,90 TL