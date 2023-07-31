  1. Anasayfa

  2. Aktüel

  3. İndirimin kralı ŞOK'tan geldi! 60 TL'den 40'a, 61 TL'den 30 TL'ye düştü: Böyle indirim kaçmaz!

İndirimin kralı ŞOK'tan geldi! 60 TL'den 40'a, 61 TL'den 30 TL'ye düştü: Böyle indirim kaçmaz!

Yayınlanma:
İndirimin kralı ŞOK'tan geldi! 60 TL'den 40'a, 61 TL'den 30 TL'ye düştü: Böyle indirim kaçmaz!
Temmuz ayının sonlarına gelindiğinde, ŞOK market yine müşterilerini sevindirecek indirimlerle karşımızda! Son fiyat listesine göre, çeşitli ürünlerde önemli indirimler mevcut. Paşabahçe marka 6’lı dondurma kabı, sadece 99,95 TL ile raflarda yerini alıyor. Evinizde veya tatilde serinlemek için harika bir fırsat! Ayrıntılar haberimizde...

Temmuz ayının sonlarına gelindiğinde, ŞOK market yine müşterilerini sevindirecek indirimlerle karşımızda! Son fiyat listesine göre, çeşitli ürünlerde önemli indirimler mevcut. Paşabahçe marka 6’lı dondurma kabı, sadece 99,95 TL ile raflarda yerini alıyor. Evinizde veya tatilde serinlemek için harika bir fırsat!

Ayrıca, doğa tutkunları için harika bir ürün olan kamp termos da şu an yalnızca 329 TL. Kamp yaparken içeceğiniz soğuk veya sıcak içecekler için mükemmel bir seçenek. Termosunuz sayesinde doğanın tadını çıkarırken içecekleriniz de her zaman ideal sıcaklıkta olacak.

Plaj keyfini daha da rahat ve keyifli hale getirecek bir diğer indirimli ürün ise plaj sandalyesi! Sadece 169 TL'ye sahip olabileceğiniz plaj sandalyesi, deniz ve güneşin tadını çıkarırken konforlu bir oturma deneyimi sunacak.

Bu muhteşem fırsatları kaçırmamak için 29 Temmuz Cumartesi günü ŞOK mağazalarına uğrayabilir ve ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. Unutmayın, stoklar sınırlı olabilir, bu yüzden erken davranmanız avantaj sağlayacaktır. Keyifli alışverişler dileriz!

ŞOK MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

şok

şok

şok

şok

Aktüel
Ayçiçek yağı, bakliyatı biten CarrefourSA'ya koşacak! Fiyatları gören kapıda kuyruk oluyor
Ayçiçek yağı, bakliyatı biten CarrefourSA'ya koşacak! Fiyatları gören kapıda kuyruk oluyor
A101 sepetleri tıka basa dolduracak! Çay 54,50 TL, sıvı yağ 99 TL: Kapanışa kadar giden indirimi yakalar
A101 sepetleri tıka basa dolduracak! Çay 54,50 TL, sıvı yağ 99 TL: Kapanışa kadar giden indirimi yakalar
Kilerde yer açın! Ayçiçek yağında bomba indirim stok yaptıracak: 2 tane alan 1'ini ödeyecek!
Kilerde yer açın! Ayçiçek yağında bomba indirim stok yaptıracak: 2 tane alan 1'ini ödeyecek!
Her yerde 120 TL olan çay o markette 79 TL! İndirimi kaçıran çok pişman olacak
Her yerde 120 TL olan çay o markette 79 TL! İndirimi kaçıran çok pişman olacak
ŞOK sivrisineklere meydan okuyor! Bu ürünler indirime girdi: Yaz boyu sivrisineklere rahat yok!
ŞOK sivrisineklere meydan okuyor! Bu ürünler indirime girdi: Yaz boyu sivrisineklere rahat yok!
Çeyizci hanımların BİM'de nöbet günü geldi! Airfryer'dan, mikrofalga fırına görülmemiş indirim!
Çeyizci hanımların BİM'de nöbet günü geldi! Airfryer'dan, mikrofalga fırına görülmemiş indirim!
Bu ürünleri ucuza almak için son günler! BİM sadece 3 güne özel bomba indirimini duyurdu
Bu ürünleri ucuza almak için son günler! BİM sadece 3 güne özel bomba indirimini duyurdu