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ING'den müşterilerini sevindiren kampanya! 240 TL iade edilecek: Başvurana hemen geri veriliyor

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ING'den müşterilerini sevindiren kampanya! 240 TL iade edilecek: Başvurana hemen geri veriliyor
İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında bankaların düzenlediği kampanyalar yer alıyor. Peki ING Bank kampanyasından kimler faydalanabilir? Tüm detaylar haberimizde.

ING Bank bayram öncesi müşterilerinin yüzünü güldürecek kampanyasını paylaştı. Peki ING Bank kampanyasının şartları neler? Kimler faydalanabilir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ING BANK BAYRAM ÖNCESİ KAMPANYASI

ING Bank tarafından yapılan açıklamalara göre ING kredi kartlarıyla 1 Haziran ve 30 Haziran tarihleri arasında üye işyerlerinden tek seferde 500 TL ve üstü her ikinci işlem için 40 TL, toplam 240 TL bonus hediyesi verilecek. Farklı günlerde ve tek seferde yapılacak 500 TL ve üstü alışverişler kampanyaya dahil olacak. Alışverişlerin farklı günlerde yapılması gerekiyor, aynı gün içinde yapılan işlemlerden sadece bir tanesi kampanyaya dahil edilecek. 

ING Bank Bayram Öncesi Kampanyası

ING Pegasus BolBol Kart, ING Pegasus BolBol Classic Kart, ING Pegasus BolBol Premium Kart, ING Light Kart, ING Bonus Business Kart kampanyaya dahil edilmeyecek. Kampanyadan kazanılan bonuslar 6 Temmuz tarihine kadar kartlara yansıyacak. Bir müşteri kampanyadan en fazla 240 TL bonus kazanma şansı yakalayacak. Yalnızca yurt içi işlemler kampanyaya dahil olacak. İnternet üzerinden yapılan alışverişler, temassız işlemler, MoTo işlemler kampanyaya dahil olacak. Farklı ürünlerden yapılan sanal alışverişler kampanyaya dahil edilmeyecek. Market sektöründe yapılan gıda dışı işlemler de kampanyaya dahil olmayacak. Kampanyadan faydalanabilmek için alışverişlerin Garanti BBVA POS cihazlarından yapılması gerekmektedir. 

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