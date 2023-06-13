İstanbulkart kullanan milyonlarca kişiye duyuruldu! O paralar iade edilecek: Bunu hemen yapın

İstanbulkart'ı olan vatandaşları yakınan ilgilendiren duyuru yapıldı. Her alan üzerinde kullanılan İstanbulkart için yeni kampanya faaliyete geçirildi. İşte yeni kampanya şartları ve tüm detaylar haberimizde.