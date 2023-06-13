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İstanbulkart kullanan milyonlarca kişiye duyuruldu! O paralar iade edilecek: Bunu hemen yapın

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İstanbulkart kullanan milyonlarca kişiye duyuruldu! O paralar iade edilecek: Bunu hemen yapın
İstanbulkart'ı olan vatandaşları yakınan ilgilendiren duyuru yapıldı. Her alan üzerinde kullanılan İstanbulkart için yeni kampanya faaliyete geçirildi. İşte yeni kampanya şartları ve tüm detaylar haberimizde.

İstanbulkart'ı olanlara özel kampanya başlatılırken Beltur restoran, burger, kafe ve büfelerinde yapılacak İstanbulkart ödemelerinin %20’si ödeme yapılırken iade işlemi hesaplarda yerini alacak. İstanbulkart kampanyası 31 Ağustos tarihine kadar devam ederken gerekli şartlar belli oldu.

İstanbulkart kampanya şartları

İSTANBULKART KAMPANYA DETAYLARI

Yalnızca beltur restoran, kafe ve büfelerde yapılan harcamaların yüzde 20'si geri iade edilir.

Kampanyaya plajlar dahil değildir.

Bir kişi birden fazla İstanbulkart'ı kampanyadan yararlanabilir.

Kazanılan ödül nakit olarak alınabilir.

İstanbulkart'a talimat verilmesiyle ödül TL olarak aktarılır.

Kampanyadan yararlanmak için öncelikle İstanbulkart'ın kişileştirilmiş olması gerekir.

En az bir ticari elektronik ileti izninin verilmesi gerekir.

bit.ly/istanbulkart_mobil adresi üzerinden mobil uygulama indirilerek açık rıza ve ticari elektronik ileti izinleri alınır.

İstanbulkart Mobil kullanıcılarına kampanya bilgileri kısa mesaj aracılığıyla iletilir. 

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