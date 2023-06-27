İster hediyelik, ister çeyizlik! ŞOK'ta indirim günleri başladı: Ürünlere bakmadan geçmeyin!

ŞOK Market, 28 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta, 25 lira üzeri alışverişlerde müşterilere özel fırsatlar sunulacak.

İndirimli aktüel ürünler kataloğunda bu hafta, 3 adet 180 gram Pınar Labne sadece 48 lira, 24 adet 15 gram Çizmeci Rulo Gofret ise 36 lira fiyatıyla raflarda yer alacak. Ayrıca, 4 adet 1 litre Çamlıca Portakal Gazoz da sadece 45 lira fiyatıyla müşterilere sunulacak. Hijyenin önemli olduğu mutfaklarda kullanılan Pril Hijyen Sıvı Bulaşık Deterjanı da 653 ml boyutuyla 25 lira fiyatıyla indirimli olarak satın alınabilecek.

ŞOK Market'te ayrıca mutfak araç gereçleri, nevresim takımları, çocuk oyuncakları, elektrikli, dijital ve teknolojik ürünler de indirimli fiyatlarla yer alıyor. Müşteriler, bu fırsatları değerlendirerek ihtiyaçlarına uygun ürünleri ekonomik fiyatlarla temin edebilirler.

ŞOK 28 Haziran aktüel ürünler kataloğunda yer alan fiyatlar ve ürünler, müşterilere geniş bir seçenek sunuyor. Ancak indirimli fiyatlar ve stok durumu mağazaların politikalarına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle güncel bilgileri ŞOK Market'in resmi web sitesi veya mağazalarından edinmek önemlidir. ŞOK Market'in indirimli aktüel ürünler kataloğu, müşterilere uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunma fırsatı sağlıyor. Bu fırsatlardan yararlanarak, ihtiyaçlarınızı ekonomik şekilde karşılayabilirsiniz.

ŞOK MARKET İNDİRİM ÜRÜNLERİ















