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Kampa, pikniğe gitmeden ŞOK'a koşun! Piknikçilerin başını döndürecek ürünler geliyor!

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Kampa, pikniğe gitmeden ŞOK'a koşun! Piknikçilerin başını döndürecek ürünler geliyor!
Ekonomik nedenlerle en fazla tercih edilen mağaza zincirlerinden biri olan ŞOK mağazalarında 29 Temmuz kataloğu yayınlandı. 29 Temmuz'dan itibaren indirimli ürünler detayı haberimizde..

ŞOK Market aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK kataloğunda yer alan indirimli ürünler arasında kamp malzemeleri ilgi odağı oldu.

29 Temmuz 2023 ŞOK aktüel kataloğunda Kamp sandalyeleri, piknik masaları, kamp termosları ve solar kamp duşları gibi pek çok ürün bulunmaktadır. İşte 29 Temmuz - 1 Ağustos 2023 ŞOK Cumartesi indirimleri:

29 Temmuz - 1 Ağustos 2023 ŞOK Cumartesi indirimleri

 

29 Temmuz - 1 Ağustos 2023 ŞOK Cumartesi indirimleri

29 Temmuz - 1 Ağustos 2023 ŞOK Cumartesi indirimleri

29 Temmuz - 1 Ağustos 2023 ŞOK Cumartesi indirimleri

Aktüel
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