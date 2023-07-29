Kampa, pikniğe gitmeden ŞOK'a koşun! Piknikçilerin başını döndürecek ürünler geliyor!

Ekonomik nedenlerle en fazla tercih edilen mağaza zincirlerinden biri olan ŞOK mağazalarında 29 Temmuz kataloğu yayınlandı. 29 Temmuz'dan itibaren indirimli ürünler detayı haberimizde..