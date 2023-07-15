Kampanyayı duyan A101'e koşacak! iPhone 14 Pro Max indirimli fiyatıyla satışta

A101 market zinciri, iPhone sevenleri sevindirecek bir haberle gündemde. Perakende devi, şık tasarımı ve ileri teknolojisiyle dikkat çeken iPhone 14 Pro Max modelini uygun fiyatlarla satışa sunmaya başladı. Bu büyük indirim fırsatıyla, kullanıcılar hem kaliteli bir cihaza sahip olmanın keyfini sürebilecekler hem de bütçelerini zorlamadan yeni iPhone'un keyfini çıkarabilecekler.





Yüksek performans ve yeni nesil özellikleriyle öne çıkan iPhone 14 Pro Max, Apple hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu. Ancak genel fiyat artışları, bu cihazın da fiyatını etkilemişti. Neyse ki, A101 marketi bu duruma çözüm getirerek, piyasa değerinin altında bir fiyatla iPhone 14 Pro Max'u kullanıcılara sunuyor. Muhteşem bir indirimle gerçekleşen bu satışlar, cihazın daha erişilebilir olmasını sağlıyor.

iPhone 14 Pro Max'un üretim maliyetinin 64.000 TL olduğu belirtiliyor. Bu bilgi karşısında birçok kişi şaşkınlık yaşadı. Ancak A101, bu üst düzey akıllı telefonu daha uygun bir fiyatla satışa çıkardı. Paslanmaz çelikten oluşan şık tasarımı ve yüksek performansıyla göz alıcı bir görüntü sunan cihaz, bu fiyatla gerçek bir cazibe merkezi haline geliyor.

A101, farklı bellek seçeneklerine göre fiyat aralıkları belirlemiş durumda. Siyah renkte ve 256 GB hafızaya sahip olan model, 69.999 TL fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor. Mor ve gold renklerde ve 512 GB hafızaya sahip olan modeller ise 74.999 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.





Apple'ın yeni modeli iPhone 14 Pro Max, teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek etkileyici özelliklere sahip bir cihaz. A101 marketlerinden uygun fiyatlarla satın alabileceğiniz bu ürün, ileri düzeyde akıllı bir telefon deneyimi sunuyor. Renk ve bellek seçeneklerine göre fiyatlar değişiyor, bu yüzden tercihinizi hızlıca yapmanızda fayda var.

iPhone 14 Pro Max'u avantajlı fiyatlarla satın almak isteyenler için A101 marketleri doğru adres. Bu indirim fırsatını kaçırmamak ve piyasa değerinin çok altında bir fiyatla bu üst düzey cihaza sahip olmak için acele edin.