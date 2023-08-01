Kampçılar koşa koşa ŞOK'a gidiyor! Kamp sandalyeleri neredeyse bedava: Kaçıran çok üzülür

29 Temmuz 2023 Cumartesi tarihli ŞOK aktüel ürün kataloğuyla birlikte, birçok fırsat ve indirim fırsatları tüketicilere sunulacak. Bu katalogda yer alan indirimler arasında özellikle dikkat çeken ürünlerden biri kamp sandalyeleri olacak. Sadece 49,95 TL'ye satışa sunulacak olan kamp sandalyeleri, yaz aylarında piknik ve doğa aktiviteleri için kullanışlı bir seçenek sunuyor.

ŞOK indirimleri, tüketicilere çeşitli ihtiyaçları uygun fiyatlarla karşılama imkanı sağlayarak bütçe dostu alışverişin kapılarını açıyor. İndirimli ürünler arasında gıda ürünleri, temizlik malzemeleri, elektronik aletler, ev gereçleri ve kişisel bakım ürünleri gibi çeşitli kategorilerde ürünler yer alıyor.

Yeni haftanın ikinci indirimleri olarak belirlenen bu kampanya, tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. ŞOK marketlerindeki bu indirimlerden faydalanmak isteyenler, 29 Temmuz Cumartesi günü mağazalara akın ederek uygun fiyatlı ürünleri kapma fırsatını elde edebilirler. Ancak, belirli ürünlerin stoklarla sınırlı olabileceği unutulmamalı ve erken gitmek avantaj sağlayabilir.

ŞOK marketlerinin yeni haftanın ikinci indirimleriyle birbirinden cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. 29 Temmuz 2023 Cumartesi tarihli aktüel ürün kataloğuyla birlikte müşterilere çeşitli ürünlerde indirimler sunulacak. Bu hafta yapılan indirimler arasında Sensodyne Diş Eti Bakımı Diş Macunu, Sensodyne Temel Bakım Diş Fırçası, Cif Zemin Uzmanı ve Ülker Petibör gibi popüler ürünler de yer alıyor.

Müşteriler, 25 TL ve üzeri alışverişlerinde Sensodyne Diş Eti Bakımı Diş Macunu 50 ml'yi 30 TL, Sensodyne Temel Bakım Diş Fırçası'nı 30 TL, Cif Zemin Uzmanı 895 ml'yi 29 TL ve Ülker Petibör 1 Kg'yi 40 TL fiyatla satın alabilecekler. Ayrıca, doğrudan indirimlerle de birçok üründe avantajlı fiyatlar sunulacak.

Bu haftaki indirimlerle birlikte ŞOK marketleri, müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkanı sunuyor. 29 Temmuz Cumartesi günü ŞOK mağazalarına uğrayarak bu fırsatları kaçırmak istemeyenler için iyi bir alışveriş günü olacak. Ancak belirli ürünlerin stoklarla sınırlı olduğu göz önünde bulundurulmalı ve erken gitmek alışveriş deneyimini daha keyifli hale getirebilir.

29 Temmuz 2023 Cumartesi tarihli aktüel ürün kataloğuyla birlikte ŞOK marketleri, çocuklara ve bahçe kullanımına yönelik pek çok üründe indirim fırsatları sunuyor. Özellikle plaj ve kamp için kullanılabilecek sandalyeler, mangallar, termoslar ve diğer bahçe ürünleri uygun fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Çocukların keyifli zaman geçirebileceği çeşitli kitaplar ve salıncak gibi ürünler de indirimli olarak satışa sunuluyor. Plaj sandalyelerinden çocuk kamp sandalyelerine, mangallardan termoslara kadar birçok üründe cazip fiyatlarla alışveriş yapma imkanı sağlanıyor.

ŞOK'un 29 Temmuz Cumartesi gününe özel sunduğu bu indirimler, çocukların ve bahçe keyfi sevenlerin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamalarına yardımcı olacak. Müşteriler, mağazalara uğrayarak indirimli ürünleri yakından inceleme ve fırsatları kaçırmama şansına sahip olacaklar. Ancak stoklar sınırlı olduğu için erken gitmek alışveriş deneyimini daha keyifli hale getirecektir.

















29 Temmuz 2023 Cumartesi tarihli ŞOK aktüel ürün kataloğu, müşterilere yeni haftanın ikinci indirimlerini duyuruyor. Bu hafta da birbirinden cazip fırsatlar sunan ŞOK, müşterilerine pek çok kategoride ve üründe indirim imkanı sağlıyor. İşte 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü geçerli olacak ŞOK aktüel ürün kataloğu indirimlerinden bazıları:

- Ahşap Kollu Plaj Sandalyesi 169 TL

- Ayı Bobi Kitap Çeşitleri 19,90 TL

- Bio Briket Kömür 2 Kg 64,95 TL

- Bio Kafesli Pratik Mangal Kömürü 2 Kg 99,95 TL

- Bio Mangal Kömürü 2 Kg 69,95 TL

- Büyük Izgara Teli 49,95 TL

- Büyük Kamp Sandalyesi 299 TL

- Büyük Termos 32 Litre 349 TL

- Çantalı Portatif Ocak 399 TL

- Çocuk Kamp Sandalyesi 159 TL

- Desenli Kamp Sandalyesi 189 TL

- Desenli Termos Çanta 99,95 TL

- GoKidy Çocuk Salıncak 249 TL

- İlk Adım Serisi Kitap Çeşitleri 24,95 TL

- Kamp Sandalyesi 169 TL

- Kamp Taburesi 49,95 TL

- Kamp Termos 20 Litre 329 TL

- Katlanır Akordiyon Bidon 59,95 TL

- Kulplu Desenli Termos Çanta 139 TL

- Lüks Mangal 149 TL