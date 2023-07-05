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Kampçıları sevindiren indirim ŞOK'ta! Çadır 399 TL, piknik masa seti 299 TL: Bu fiyatlar kaçmaz

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Kampçıları sevindiren indirim ŞOK'ta! Çadır 399 TL, piknik masa seti 299 TL: Bu fiyatlar kaçmaz
Ekonomik faktörlerin etkisiyle popüler market zincirlerinden biri olan ŞOK'un 1 Temmuz kataloğu yayınlandı. İndirimli ürünlerin geçerli olacağı bu katalog, müşteriler için fırsatlar sunuyor. İşte ayrıntılar...

Ekonomik faktörlerin etkisiyle tüketicilerin en çok tercih ettiği market zincirlerinden biri olan ŞOK, 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı katalogunu yayınladı. Bu katalogda geniş bir ürün yelpazesi bulunmakta ve müşterilere cazip fırsatlar sunmaktadır. İndirimli fiyatlarla satışa sunulan gıda ürünleri, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ve daha birçok kategoriye ait ürünler, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için bekliyor. 

ŞOK market zinciri, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Dolayısıyla, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak bu indirimli dönem, tüketicilerin bütçelerine katkı sağlamak ve alışverişlerini avantajlı bir şekilde tamamlamak için ideal bir fırsat sunmaktadır.

ŞOK MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

ŞOK MARKET

şok

şok

şok

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