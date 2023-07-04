Kaşar peyniri, yoğurt, tereyağ en ucuz BİM'de! O tarihte BİM'e koşan indirimi kapacak

BİM 11 Temmuz 2023 kataloglarıyla birlikte haftanın önerileri arasında birçok yeni ürün sizlerle buluşuyor. BİM Aktüel Salı kataloglarında yer alan ürünler arasında peynirler, yoğurtlar, zeytinler ve birçok gıda ürünü bulunuyor. Yarım yağlı dilimli tost peyniri 1.200 g ürünü 155 lira fiyatla sunulurken, topak tereyağı 500 g ürünü 89 lira ve margarin tereyağı lezzeti ürünü de saklama kabı hediyesiyle birlikte 49 lira fiyatla satışa sunuluyor. Bahçıvan 1.000 g tam yağlı tost peyniri 139 lira fiyatla, ekici tam yağlı lokum kıvamında beyaz peynir ise 27,50 lira fiyatla 250 g paketinde sizlerle buluşuyor. Tam yağlı kaşar peyniri 1.000 g ürünü 155 lira, Banvit piliç sucuk yarımay ürünü ise 19,75 lira fiyatla bu hafta salı itibarıyla mahallenize kadar geliyor.

İçim 500 g labne 39,50 lira fiyatla satılırken, bu hafta İçim markalı az yağlı yoğurt 1.750 g ürünü 39,75 lira, %0,5 yağlı süt 1 lt ürünü 14,50 lira ve İçim kefir 1 lt orman meyveli ürünü 28,50 lira fiyatla sizleri bekliyor. Pınar 200 ml %18 yağlı krema 16,50 lira fiyatla, Dost 5 kg yarım yağlı yoğurt ise 95 lira fiyatla indirimli sitelerde yer alıyor. Ayrıca, bu hafta Sek bardak ayran 170 ml ise 2,75 lira fiyatla sizlere sunuluyor.

Ayrıca, BİM 11 Temmuz 2023 kataloglarında birçok farklı marka ve ürün seçeneği bulunmaktadır. İndirimli sitelerde yer alan diğer ürünler arasında taze sebzeler, meyveler, atıştırmalıklar, temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri de bulunmaktadır. BİM Aktüel Salı katalogları, geniş ürün yelpazesiyle bütçenizi korurken ihtiyaçlarınızı karşılamaya yardımcı olacak. Bu fırsatları takip etmek, indirimleri değerlendirmek ve uygun fiyatlarla kaliteli ürünlere sahip olmak için BİM mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın.

BİM AKTÜEL ÜRÜN LİSTESİ







