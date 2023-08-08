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Kavurucu sıcaklara 399 TL'ye veda edin! BİM 11 Ağustos kataloğu sıcakları bertaraf edecek

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Kavurucu sıcaklara 399 TL'ye veda edin! BİM 11 Ağustos kataloğu sıcakları bertaraf edecek
BİM'den son dakika indirimleri! 11 Ağustos Cuma günü için heyecan verici fırsatlar sunuluyor. Derin dondurucu, buzdolabı, tencere çeşitleri, porselen fincan seti ve daha fazlası indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor. İşte 11 Ağustos BİM Aktüel kataloğu...

BİM, resmi internet adresi üzerinden son dakika açıklamasıyla 11 Ağustos Cuma günü için indirimli ürünler listesini duyurdu. Bu özel katalogda pek çok farklı üründe büyük fırsatlar sunulacak. Derin dondurucu, buzdolabı, ezme karnıyarık tenceresi, tekli ocak, düdüklü tencere, saklama kabı, meşrubat bardağı, porselen fincan seti, kase, baharat kaşığı, matara ve nevresim seti gibi çeşitli ürünlerde cazip indirimler yapılacak.

11 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOĞU

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BİM'in bu indirimli ürünler listesi, tüketicilere kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla ulaşma fırsatı sunuyor. Bu avantajlı kampanya sayesinde ev ihtiyaçları ve günlük kullanım için gerekli ürünleri uygun fiyatlarla temin etmek mümkün olacak. Tüm müşteriler, 11 Ağustos Cuma gününü BİM mağazalarına uğrayarak bu harika fırsatları kaçırmamak için not alabilirler. Bu indirimli ürünler listesi, ihtiyaçlara uygun ve ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Aktüel
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