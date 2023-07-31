Kilerde yer açın! Ayçiçek yağında bomba indirim stok yaptıracak: 2 tane alan 1'ini ödeyecek!

Ayçiçek yağı fiyatı geçen yıl en çok yükselen emtialardan biri oldu, ancak ayçiçek yağı fiyatındaki önemli artış, birçok vatandaşı geçim kaynaklarını sürdürmek için mevcut mücadelelerin üstesinden gelmeye zorladı.

Ayçiçek yağı fiyatına yapılan zam sonrası halka ilaç gibi gelen bir market kampanyası duyuruldu. Kampanya kapsamında ayçiçek yağı alanında “İki al bir öde” duyurusu yapıldı. Kampanya detaylarına buradan ulaşabilirsiniz...





CarrefourSA, artan ayçiçek yağı fiyatlarına karşılık 2 Al 1 Öde kampanyasını duyurdu. CarrefourSA'nın litre ayçiçek yağını 53,50 TL'den sattığı CarrefourSA, kartlı alışverişlerde 2 Al 1 Öde kampanyasından yararlanılabileceğini açıkladı.

CarrefourSA, insanların daha uygun fiyatlı ayçiçek yağı almak istediği yerdir. Kırlangıç ​​Ayçiçek Yağının litre fiyatı 53,50 TL iken 2 al 1 öde kampanyası ile 2 adet alabilirsiniz. Diğer tüm detaylar CarrefourSA resmi web sitesinde bulunabilir.