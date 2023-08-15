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Kilerlerinizde yer açın! O markette ayçiçek yağı fiyatlarına okkalı indirim geldi

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Kilerlerinizde yer açın! O markette ayçiçek yağı fiyatlarına okkalı indirim geldi
O market, ayçiçek yağı fiyatlarını düşürerek tüketicilere nefes aldırıyor. Son dönemdeki yükseliş trendine karşı gelen indirimle, 5 litrelik ayçiçek yağı sadece 145 TL'ye satılıyor. Ancak kampanya sınırlı sayıda ürün için geçerli ve hafta sonuna özel. İşte o market...

Ayçiçek yağı fiyatlarındaki sürekli yükseliş trendine karşın, Migros market müşterilerine güzel bir haberle sesleniyor.

5 LİTRELİK AYÇİÇEK YAĞINI 145 TL'YE SUNUYOR

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Son dönemdeki zamlara karşı harekete geçen Migros, 5 litrelik ayçiçek yağını sadece 145 TL'ye sunarak müşterilerinin yüzünü güldürmeyi amaçlıyor. Bu indirim kampanyası, sınırlı sayıda ürün için geçerli olup hafta sonu süresince devam edecek. Ayçiçek yağı fiyatlarındaki bu düşüş, kaçıranların üzüleceği türden bir fırsat olarak dikkat çekiyor.

Son yıllarda ayçiçek yağı fiyatlarının artışı özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında rekor seviyelere ulaşmıştı. Ancak Migros'un bu indirim kampanyası, tüketicilere nefes aldırmanın yanı sıra alışverişlerini daha ekonomik bir şekilde yapma fırsatı sunuyor.

Migros, indirimli ayçiçek yağı kampanyasını sadece Money Club veya Money kartı kullanan müşterilere sunuyor. Bu nedenle alışveriş sırasında kart bilgilerini girmeyi unutmamak önemlidir. Ayrıca, indirimli fiyatlar Migros'un fiziksel mağazalarının yanı sıra sanal marketinde de geçerli olacak.

Migros'un bu indirim kampanyasıyla ayçiçek yağı fiyatlarındaki düşüş, tüketicilere ekonomik avantaj sağlarken, kampanyanın sınırlı süreli ve sınırlı sayıdaki ürünlerle sınırlı olması da dikkatleri kampanyaya çekiyor. Bu indirimle Migros, müşterilerine alışverişlerinde daha uygun seçenekler sunmayı amaçlıyor.

Aktüel
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