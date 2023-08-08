Kredi kartı olan yaşadı! Böyle kampanyayı kimse yapmaz: 600 TL cep harçlığı verecek

Kuveyt Türk katılım bankasının yeni kampanyası bankada hesap açmayı düşünenleri heyecanlandırıyor! Bankanın resmi web sitesinde duyurulan kampanyaya göre, mobil uygulama üzerinden bankada hesap açıp müşteri olanlara özel hoş geldin paketi sunuluyor. Bu kampanya ile müşterilere 600 TL'ye varan harcama iadesi imkanı sağlanıyor.



KAMPANYA DETAYLARI

Katılım bankacılığı alanında hizmet veren Kuveyt Türk, müşteri sayısını arttırmayı hedefleyen bankalardan biri. Mobil uygulama üzerinden banka şubesine gitmeden hesap açmak isteyenler için özel olarak düzenlenen bu kampanya büyük ilgi görüyor. Kampanyaya katılmak isteyenlerin son tarih olarak 31 Ağustos 2023'e kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Kampanya detaylarına göre, mobil uygulama üzerinden hesap açıp müşteri olanlar için 200 TL ve üzeri ilk Sağlam Nakit Kart harcamasına özel 200 TL ödül veriliyor. Ayrıca, müşterilere her otomatik fatura talimatına 50 TL olmak üzere toplamda 200 TL harcama iadesi şansı sunuluyor.

Kuveyt Türk katılım bankası hoş geldin paketi için belirtilen şartları sağlayan müşterilere toplamda 600 TL'ye varan harcama iadesi imkanı sunuluyor. Mobil uygulama üzerinden hemen görüntülü görüşme yaparak müşteri olanlar, bu avantajlı kampanyadan faydalanabilirler.

Bankada hesap açmak isteyenler için sunulan bu özel kampanya, Kuveyt Türk'ün müşterilerine olan ilgisini ve memnuniyetini gösteriyor. İlgili tarihler arasında kampanyaya katılanlar, 600 TL'lik harcama iadesiyle hesaplarını dolu dolu kullanma fırsatı yakalayacaklar. Kuveyt Türk katılım bankasının bu kampanyası, müşterilerin dikkatini çekmeye devam ediyor.