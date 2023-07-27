Kredi kartlarını hazırlayın! A101 indirim füzesini uçurdu: Sadece bugüne özel olay fiyatlar!

A101 Marketler vatandaşların yüzünü güldürdü! Birçok ürün indirime girdi, fırsatları kaçırmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİRÇOK ÜRÜN İNDİRİME GİRDİ

Vatandaşlar zincir marketlerin kampanyalarını yakından takip ederken A101 haftalık aktüel ürünlerini paylaştı. A101 her hafta aktüel ürünlerini müşterilerine sunmaya devam ederken yaz ihtiyaçları için düzenlenen kampanya yüzleri güldürdü! Bu hafta A101 Marketlerde indirimli olarak satılacak ürünler ve fiyatları şu şekilde;





-1,25 L Yudum Kızartma Ustası Ayçiçek yağı: 45,50 TL

-Banvit piliç uzun sosis: 54,75 TL

-Polonez Hindi füme: 19,95 TL

-Eti yulaf ezmesi: 39,50 TL

-Dimes meyveli içecek: 17,50 TL

-250 gr Tereyağı: 43,50 TL

-Tat konserve mısır: 35,90 TL

-Öncü domates salçası: 32,50 TL

-Kakaolu fındık kreması: 29,50 TL

-2,5 kg Arbel pilavlık bulgur: 39,90 TL

-2’li patates-soğan sepeti: 165 TL

-Ahşap uçlu metal servis gereçleri: 29,90 TL

-Silikon servis gereçleri: 55 TL

-6’lı cam pipet: 17,50 TL

-Silikon tabanlı buzluk: 15,50 TL

-Üstten basmalı rondo: 115 TL

-Salata kurutucu: 69,90 TL

-Döküm kek kalıbı: 219 TL

-Çift kişilik sıvı geçirmez yatak alezi: 159 TL

-Tek kişilik sıvı geçirmez yatak alezi: 119 TL

-Ayaklı yedekli tuvalet kağıtlık: 75 TL

-Sıvı geçirmez yastık alezi: 39,50 TL

-Mini ütü masası: 129 TL

-4+1 merdiven: 379 TL

-Soffio çocuk bezi çeşitleri: 159 TL

-32’li 2 katlı tuvalet kağıdı: 109 TL

-12’li 2 katlı tuvalet kağıdı: 69 TL

-Yetiş yumuşatıcı çeşitleri: 54,90 TL

-Yetiş bulaşık deterjanı: 59,90 TL

-Hypo köpük çamaşır suyu: 20,50 TL

-Saç kremi çeşitleri: 34,90 TL

-12’li Makyaj süngeri çeşitleri: 44,90 TL

-Kirpik kıvırıcı: 29,90 TL

-Ultra granit basık tencere: 329 TL

-Ultra granit derin tencere: 329 TL

-Kayık tabak: 14,90 TL

-Ayaklı servis tabağı: 149 TL

-2’li sunum kasesi: 27,50 TL

-3’lü tava seti: 239 TL

-Termos: 55 TL

-4’lü dikdörtgen saklama kabı: 55 TL