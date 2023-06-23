Kurban Bayramı kampanyası erken geldi! Banka 250 TL bayram harçlığı yatıracak!

Ziraat Bankası, müşterilerine Kurban Bayramı'na özel bir kampanya sunarak avantajlı fırsatlar sunuyor. Bu kampanya, 2 Temmuz tarihine kadar devam edecektir. Kampanyaya katılan müşterilere 250 lira değerinde hediye verilecektir.

Ziraat Bankası, müşterilerine çeşitli kategorilerde özel kampanyalar sunarak harcamalarını daha avantajlı hale getirmelerine olanak tanımaktadır. Kurban Bayramı için düzenledikleri özel kampanya ile de bu geleneği sürdürmektedir. Kampanya, Bankkart kullanıcılarına yöneliktir ve Bankkart ile Bankkart anlaşmalı marketler, giyim, ayakkabı, aksesuar, kafe ve restoran sektörlerinde tek seferde yapılan 500 lira ve üzeri her alışverişe 50 lira olmak üzere toplamda 250 lira Bankkart Lira hediye edilecektir.

Bu kampanya, müşterilerin Kurban Bayramı alışverişlerini daha ekonomik hale getirmek ve bankanın sunduğu avantajlardan yararlanmalarını sağlamak amacıyla başlatılmıştır. Kampanyaya katılmak için müşterilerin Bankkart ile belirtilen sektörlerdeki alışverişlerini 2 Temmuz tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. Böylece müşteriler, 500 TL ve üzeri harcamalarında toplamda 250 TL'ye kadar hediye kazanabileceklerdir.

Kampanyaya katılmak isteyen müşteriler için detaylar maddeler halinde duyurulmuştur. Ayrıca kampanyanın 2 Temmuz tarihine kadar geçerli olacağı belirtilmiştir.

KAMPANYA KATILIM ŞARTLARI

21 Haziran - 2 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanya şu şekildedir:

Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya "BAYRAM" yazıp 4757'ye ücretsiz SMS göndererek kampanyaya katılabilirsiniz.

Tek seferde 500 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilere 50 TL Bankkart Lira verilecektir.

Toplamda en fazla 250 TL Bankkart Lira kazanabilirsiniz.

Bankkart Liraları, işlem yapıldığı gün kartınıza yüklenecektir.

İşlemler, Bankkart POS'unda yapılmalıdır.

E-ticaret işlemleri kampanyaya dahil değildir.

Aynı işyerinden aynı gün içinde yapılan harcamaların sadece ilki geçerlidir.

Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri kampanyaya dahil değildir.

Kampanyaya sadece asıl kart sahipleri katılabilir.

İptal, iade, Bankkart Lira kullanımı ve nakit çekim işlemleri kampanya kapsamında değildir.

Karta para yükleme işlemleri kampanyaya dahil değildir.

İşlemlerin iade edilmesi durumunda Bankkart Liralar geri alınır.

Bankkart Kumbaranızda yeterli Lira yoksa kalan tutar hesap özetinize borç olarak yansıtılır.

Bu kampanya ile müşterilere ek avantajlar sunulmaktadır. Detaylı bilgi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesini veya müşteri hizmetlerini ziyaret edebilirsiniz.