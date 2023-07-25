Market market gezmeye son! Migros ayçiçek yağında çıldırtan indirimi başlattı

Son günlerde yapılan yüksek zamlar her sektörde olduğu gibi gıda sektörüne de yansımıştı. 2023 yılında en çok fiyat artışı olan Ayçiçek yağı olmuştur. Migros, Ayçiçek yağındaki bu fiyat artışının ardından vatandaşları mutlu edecek bir indirim yapmıştır.

Migros, Türkiye’nin en gelişmiş süpermarket zincirlerinden biridir ve kurulduğu zamandan bu yana yaptığı kampanya ve fırsatlarla adını duyurmaktadır. Vatandaşlara uygun fiyatlarla hizmette bulunan Migros, çeşit çeşit kampanya ve fırsatlarla müşterilerinin ilgisini üzerine çekmeye devam etmektedir.

Yüksek enflasyon ve ekonomik kriz nedenleri ile birçok dünyadaki piyasalarda ve ülkemizde birçok negatif etki yaşatmaktadır. Bu dönemde Ayçiçek yağı gibi önemli gıda ürünlerine yapılan fiyat artışı vatandaşların geçimini zorlaşmıştır.

Migros, bu zorlu dönemde vatandaşların ekonomik sıkıntılardaki yükünü hafifletmek için Ayçiçek yağına büyük bir indirim yapmıştır. Bu tür indirimler, tüketiciler için büyük önem arz etmiştir ve rahatlatmıştır. Gıda ürünlerinde yaşanan bu fiyat değişiklikleri vatandaşların marketlerdeki indirim ve fırsatları yakından takip etmelerine neden olmuştur.

Ülkemizdeki ekonomik durum, dünyada yaşanan olaylardan etkilenmektedir. Bu yüzden uluslararası ekonomik gelişmeler ülkemizdeki tüketici kesime yansıması söz konusu olabilmektedir. Buna bakarak süpermarketlerin yaptığı indirim ve kampanyalar, vatandaşları bütçe konusunda rahatlatmak için önemli bir unsur olmuştur.

Migros’un Ayçiçek yağına yaptığı indirim, tüketiciler için yararlı bir adım olmuştur. Tüketiciler, marketlerin yaptığı indirim ve fırsatları takip ederek bütçelerini en iyi şekilde yönetme çabasındadır. Geçim yapmakta zorlanan vatandaşlar için marketlerin hazırladığı bu indirim ve kampanyalar büyük bir önem taşımaktadır.





KDV oranlarında yaşanan artış sonrasında, Migros marketleri diğer marketler gibi Ayçiçek yağının fiyatında güncelleme yapmıştır.

Migros marketlerinde güncel satışa sunulan Ayçiçek yağı fiyatları:

• Abalı Ayçiçek Yağı 4 L: 139,90 TL

• Emek Ayçiçek Yağı 4 L Pet: 138,50 TL

• Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet 5 L: 172,90 TL

• Migros Ayçiçek Yağı 1 L: 37,50 TL

• Oba Ayçiçek Yağı 5 L Pet: 162,90 TL

• Orkide Ayçiçek Yağı 1 L: 49,90 TL

• Turna Ayçiçek Yağı Pet 2 L: 84,90 TL

• Yudum Ayçiçek Yağı 1 L: 48,50 TL

• Yudum Zerdeçallı Ayçiçek Yağı 1 L: 54,50 TL

Fiyatların güncellenmesi vatandaşlar için önemlidir. Çünkü artan gıda fiyatları tüketicilerin bütçelerine etki edebilmektedir. Özellikle temel ihtiyaç ürünlerinden olan Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi, tüketicilerin yaşamlarını etkileyebilir.