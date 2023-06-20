Migros ayçiçek yağı fiyatlarını yarıya çekti! Sadece 25 TL'ye satılacak: Kapış kağış satılıyor

Migros, mutfak masraflarını hafifletmeyi amaçlayarak özel bir kampanya başlattı. Özellikle ayçiçek yağı fiyatlarındaki artışın etkisiyle, müşterilerin bütçelerini korumak için bir indirim uygulanmaktadır. Bu kampanya sayesinde, 1 litrelik ayçiçek yağı sadece 25 TL'ye satın alınabilmektedir.

Migros'un bu indirimli fiyatından yararlanabilmek için, müşterilerin Migros marketlerinde tek seferde en az 200 TL tutarında alışveriş yapmaları gerekmektedir. Böylece, mutfak ihtiyaçlarınızı karşılamak ve aynı zamanda avantajlı bir şekilde ayçiçek yağı almak mümkün olmaktadır.

Bu kampanya ile Migros, müşterilerine ekonomik bir çözüm sunarak, mutfak giderlerini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Ayçiçek yağı gibi temel bir üründe sağlanan indirim, tüketicilerin bütçelerini koruma konusunda önemli bir destek sağlamaktadır.

Migros marketlerinde bu indirimli fiyatla sunulan ayçiçek yağına ulaşmak için, kampanya şartlarını yerine getirerek tek seferde en az 200 TL değerinde alışveriş yapabilirsiniz. Böylece, hem ihtiyaçlarınızı karşılayabilir hem de ekonomik bir şekilde ayçiçek yağı temin edebilirsiniz.

MİGROS MARKET AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI







Migros marketlerindeki ayçiçek yağı fiyatları markalara göre farklılık göstermektedir. İşte bazı örnekler...

Yudum marka 1 litre ayçiçek yağı 25 lira.

Abalı marka 1 litre ayçiçek yağı 29.90 lira.

Yudum marka 5 litre ayçiçek yağı 149.90 lira.

Emek marka 4 litre ayçiçek yağı 119.90 lira.

Abalı marka 2 litre ayçiçek yağı 73.90 lira.

Yudum marka 2 litre ayçiçek yağı 89.90 lira.